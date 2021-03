Publication des laurÃ©ats de la 9Ã¨me pÃ©riode AO Autoconsommation : les ombriÃ¨res ont la cote

Le Ministère de la Transition Ecologique vient de publier les résultats de la 9ème période de l’appel d’offres autoconsommation, clôturée le 16 décembre 2020. 70 lauréats ont ainsi été désignés pour un volume de 25,7MWc. La prime moyenne pour cet AO est de 12,5 euros/MWh contre 13,79 euros/MWh pour la 8ème période). Plus de la moitié des projets seront sur bâtiments industriels, 30% sur des centres commerciaux, le reste sur bâtiments agricoles et tertiaires. « À noter, plus de 60% des projets sont sur ombrières, 35% sur bâtiments, et 4% sur des implantations mixtes ombrières et bâtiments » détaille le syndicat Enerplan.