Les systÃ¨mes de montage de K2 Systems disposent dÃ©sormais dâ€™une Assurance DÃ©cennale

K2 Systems est le premier fabricant international de systèmes de montage à proposer à ses clients une Assurance Décennale. Cette dernière leur permet, en plus des certifications ETN et de l’assurance produits 10 ans existantes, de disposer d’une nouvelle garantie. L’assurance décennale est disponible dès à présent pour les systèmes SpeedRail, MiniRail, MultiRail, SingleRail et SolidRail.

En effet, afin de soutenir au mieux les installateurs dans leur travail au quotidien, K2 Systems a pris la décision de mettre en place cette nouvelle garantie, visant à simplifier la gestion chronophage des assurances. A ce jour, toute entreprise du secteur du bâtiment doit justifier d’une Assurance Décennale avant le début du chantier. Ce faisant, chaque société est donc responsable d’éventuels dommages causés à la structure, et ce pendant une période de 10 ans. K2 Systems devient donc un élément clé en apportant aux installateurs son soutien avec sa propre Assurance Décennale.