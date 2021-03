EDF ENR/AXTOM : signature d’un accord stratÃ©gique pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement du solaire PV dans le bÃ¢timent

EDF ENR s’associe à l’opérateur immobilier global AXTOM pour concevoir et construire des bâtiments innovants dotés, entre autres, de toitures et d’ombrières photovoltaïques ainsi que de batteries de stockage électrique. Pour porter cette ambition qui vise la construction de 300 000 m² de toitures photovoltaïques par an, deux sociétés ad hoc dédiées seront créées entre les deux partenaires. S’inscrivant pleinement dans la stratégie du groupe EDF, cette association contribuera au développement des nouvelles capacités photovoltaïques prévues au Plan Solaire national.

Selon les termes de l’accord entre EDF ENR et AXTOM, deux nouvelles entités seront créées : AXTOM ENR Promotion et AXTOM ENR Aménagement qui travailleront sur la conception de bâtiments à énergie positive équipés d’unités de production et de stockage et disposant d’une capacité d’investissement importante permettant le développement annuel de plus de 300 000 m² de toitures photovoltaïques soit plusieurs dizaines de MW de puissance.

Une association en phase avec les ambitions de la France et d’EDF en matière de développement du photovoltaïque

Pour Benjamin Declas, Président d’EDF ENR, « Alors que la France s’est fixée l’objectif de doubler sa capacité de production photovoltaïque d’ici 2023 dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, cette association avec le groupe AXTOM positionne EDF ENR comme l’un des principaux acteurs de la transition énergétique et du développement de l’énergie solaire en Immobilier d’Entreprise en France. Cet accord ambitieux, qui s’inscrit pleinement dans le Plan Solaire du groupe EDF, associera des compétences très complémentaires et témoigne d’une certaine maturité du marché ». « Nous sommes fiers de nous associer à EDF ENR. Cet accord souligne notre capacité à travailler avec les meilleurs pour offrir des solutions en phase avec les attentes du marché. Nous avions déjà la volonté de dépasser les normes en matière d’exigences environnementales, cet accord nous donne un élan supplémentaire considérable pour innover au service de nos clients » souligne Stéphane Bombon, Président du Groupe AXTOM.

Développer des sites intégralement optimisés en énergie renouvelable

La loi Energie-Climat de 2019 a introduit plusieurs changements dans la conception de bâtiments, dont l’obligation de végétaliser ou d’équiper de dispositifs de production d’énergie renouvelable sur 30% de la surface de toiture des nouvelles constructions de plus de 1000 m² d’emprise au sol dédiées à une exploitation commerciale, un usage industriel ou artisanal. L’ambition d’AXTOM et d’EDF ENR est d’aller plus loin en concevant des bâtiments et des ombrières de parking, 100% photovoltaïques, intégrant des places de parking équipées de systèmes de recharge pour véhicules électriques.

Encadré

Les points clés de l’opération

Partenariat entre le groupe AXTOM, EDF ENR

Création de deux entités dotées de capacités d’investissement importantes

300 000 m² par an de toitures solaires, représentant plusieurs dizaines de MW de puissance installée chaque année

Création d’une cellule R&D pour concevoir des bâtiments autonomes en énergie intégrant des unités de stockage