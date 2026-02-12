Publication de la PPE 3 : une avancÃ©e majeure qui doit produire rapidement des effets sur le terrain

Le Premier ministre SÃ©bastien Lecornu a prÃ©sentÃ© ce jour les orientations de la ProgrammationÂ pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE 3), qui sera publiÃ©e demain au Journal officiel. Ces annonces marquentÂ un tournant dÃ©cisif car elles permettront de relancer la dynamique de la transition Ã©nergÃ©tique enÂ France. En posant les bases dâ€™une offre dâ€™Ã©nergie solide, elle crÃ©dibilise la faisabilitÃ© de notreÂ trajectoire de dÃ©carbonation et de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, et notamment dâ€™Ã©lectrification. IlÂ convient dÃ©sormais de traduire la PPE 3 sur le terrain, en relanÃ§ant trÃ¨s vite les appels dâ€™offresÂ renouvelables Ã lâ€™arrÃªt depuis plusieurs mois, sans sacrifier aucune filiÃ¨re.

Le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) salue les annonces du Premier ministre de ce jour. Il souligne en particulier :

La reconnaissance du rÃ´le stratÃ©gique de la chaleur et du froid renouvelables, qui doivent constituer un pilier majeur de la dÃ©carbonation. Il sera essentiel que le texte de la PPE prÃ©cise les objectifs desÂ diffÃ©rentes filiÃ¨res : bois-Ã©nergie, gÃ©othermie, valorisation Ã©nergÃ©tique des dÃ©chets et rÃ©seaux deÂ chaleur.

La confirmation du rÃ´le de la filiÃ¨re biogaz, indispensable pour la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, laÂ valorisation des ressources locales et la rÃ©duction des Ã©missions. La visibilitÃ© sur les volumes pour 2030Â et 2035 doit maintenant permettre de trÃ¨s rapidement apporter de la clartÃ© sur la trajectoire post-2028Â des certificats de production de biomÃ©thane (CPB).

La montÃ©e en puissance des carburants renouvelables permettant dâ€™accompagner la transition duÂ transport aÃ©rien, maritime et routier.

La concrÃ©tisation du programme du Pacte Ã©olien en mer. La finalisation de lâ€™appel dâ€™offres 9 et leÂ lancement trÃ¨s rapide de lâ€™appel dâ€™offres 10 sont essentiels pour apporter de la visibilitÃ© au tissuÂ industriel et portuaire sur les diffÃ©rentes faÃ§ades maritimes.

La confirmation dâ€™une augmentation des capacitÃ©s hydroÃ©lectriques existantes, dont 1,7 GW de stationsÂ de transfert dâ€™Ã©nergie par pompage (STEP).

La confirmation que des filiÃ¨res innovantes comme lâ€™hydrolien vont enfin pouvoir passer Ã la phaseÂ commerciale via un premier appel dâ€™offres de 250 MW au Raz Blanchard.

Sâ€™agissant du solaire, lâ€™objectif fixÃ© pour 2030, de 48 GW, correspond Ã un ralentissement du marchÃ© deÂ ces deux derniÃ¨res annÃ©es, mais Ã©vite de mettre la filiÃ¨re Ã lâ€™arrÃªt. LÃ aussi, il sera essentiel de pouvoirÂ relancer trÃ¨s vite les appels dâ€™offres pour lâ€™ensemble des segments de marchÃ© : appels dâ€™offresÂ simplifiÃ©s, appels dâ€™offres sur bÃ¢timent, appels dâ€™offres pour le solaire au sol. Ceci contribuera Ã faciliterÂ lâ€™implantation des projets de giga usines de production de composants solaires.

Sâ€™agissant de la filiÃ¨re de lâ€™Ã©olien terrestre, lâ€™ambition a Ã©tÃ© rÃ©duite, ce que le SER regrette. Par ailleurs,Â lâ€™accent est mis sur le renouvellement des parcs existants, ce qui ne sera pas suffisant pour atteindre lesÂ objectifs fixÃ©s. Les prochains appels dâ€™offres devront donc nÃ©cessairement comporter des volumes pourÂ des projets hors renouvellement. Et surtout, il est indispensable que les contraintes de plafond aÃ©riensÂ puissent Ãªtre relevÃ©es de faÃ§on Ã produire plus dâ€™Ã©lectricitÃ© avec moins de mats.

Les annonces de ce jour confirment Ã©galement la relance des concertations afin de faire aboutir les PPEÂ rÃ©gionales dans les zones non-interconnectÃ©es.

Enfin, le gouvernement annonce une grande initiative en faveur de lâ€™Ã©lectrification des usages, avec desÂ mesures concrÃ¨tes dâ€™ici mai 2026. Il sera fondamental que cet effort dâ€™Ã©lectrification sâ€™accompagneÂ dâ€™une action dÃ©terminÃ©e pour poursuivre le dÃ©ploiement de capacitÃ©s renouvelables non-Ã©lectriquesÂ afin de pleinement dÃ©carboner notre consommation dâ€™Ã©nergie.

Â« Je remercie le Premier ministre pour la luciditÃ© dont il a fait preuve en publiant la PPE 3. Alors que certainsÂ souhaitaient mettre en France la transition Ã©nergÃ©tique sur pause, au profit des Ã©nergies fossiles dont nousÂ restons encore trop dÃ©pendants, cette publication permettra de poursuivre le dÃ©veloppement des Ã©nergiesÂ renouvelables qui reste absolument nÃ©cessaire. Câ€™est une bonne nouvelle pour notre souverainetÃ©Â Ã©nergÃ©tique et Ã©conomique, et câ€™est une bonne nouvelle pour le climat Â», dÃ©clare Jules Nyssen, PrÃ©sident duÂ SER. Â« Il est cependant urgent que cette PPE se traduise maintenant sur le terrain : nous appelons ainsi leÂ gouvernement Ã publier sans dÃ©lais les appels dâ€™offres prÃ©vus afin de rassurer les entreprises et les salariÃ©sÂ qui ont exprimÃ© de trÃ¨s fortes inquiÃ©tudes ces derniÃ¨res semaines. Nous serons notamment trÃ¨s vigilants surÂ la filiÃ¨re de lâ€™Ã©olien terrestre, dont lâ€™avenir dÃ©pend de la capacitÃ© Ã dÃ©velopper de nouveaux projets Â», ajoute-Â t-il. Et de conclure, Â« aujourdâ€™hui, la guerre des religions a Ã©tÃ© enterrÃ©e par le Premier ministre, lâ€™Ã©quipe deÂ France des Ã©nergies a Ã©tÃ© constituÃ©e. Tous ensemble nous devons unir nos efforts pour rÃ©ussir laÂ dÃ©carbonation de notre pays et la conquÃªte de notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Â»