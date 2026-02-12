Avec GreenYellow, Bausch + Lomb France fait de lâ€™Å“il Ã  lâ€™Ã©nergie solaire !

GreenYellow et Bauschâ€¯+â€¯Lomb, acteur majeur du secteur pharmaceutique pour la santÃ© de lâ€™Å“il, ont inaugurÃ© le 12 fÃ©vrier dernier une centrale solaire photovoltaÃ¯que installÃ©e sur les ombriÃ¨res de parking du siÃ¨ge de Bauschâ€¯+â€¯Lomb France Ã Montpellier. RÃ©alisÃ© dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© de long terme (PPA), ce projet concrÃ©tise lâ€™engagement des deux partenaires en faveur de la dÃ©carbonation des activitÃ©s industrielles et tertiaires. Un projet solaire au service dâ€™une performance durableÂ !

DÃ©veloppÃ©e, 100% financÃ©e, construite et exploitÃ©e par GreenYellow, la centrale solaire photovoltaÃ¯que installÃ©e sur des ombriÃ¨res de parking au siÃ¨ge social de Bausch +Â Lomb France Ã Montpellier dispose dâ€™une capacitÃ© installÃ©e de 500 kWc. Mise en service en dÃ©cembre 2025, elle sâ€™inscrit dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© de long terme de 12 ans, garantissant Ã Bausch +Â Lomb une Ã©nergie verte locale, compÃ©titive et sÃ©curisÃ©e dans la durÃ©e.

Lâ€™installation couvre environ 45% des besoins du site

Principalement dÃ©diÃ©e Ã lâ€™autoconsommation, lâ€™installation couvre environ 45% des besoins du site, tandis que lâ€™Ã©lectricitÃ© excÃ©dentaire est valorisÃ©e par la revente sur le rÃ©seau. Avec une production annuelle estimÃ©e Ã 700 MWh, la centrale permettra dâ€™Ã©viter plus de 350 tonnes de COâ‚‚ sur la durÃ©e du contrat, contribuant de maniÃ¨re concrÃ¨te Ã la rÃ©duction de lâ€™empreinte carbone du site. Â« Lâ€™autoconsommation est aujourdâ€™hui un levier clÃ© pour permettre aux entreprises de produire une Ã©nergie locale en circuit court, compÃ©titive et bas carbone. Son dÃ©veloppement est indispensable pour accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation des sites C&I, maÃ®triser durablement les coÃ»ts, tout en sÃ©curisant durablement les approvisionnements Ã©nergÃ©tiquesÂ Â» prÃ©cise Mathieu Cambet, Directeur GÃ©nÃ©ral Adjoint â€“ GreenYellow France.

Â«Â Pour une industrie plus responsableÂ Â»

Ce projet sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie RSE de Bausch +â€¯Lomb. En valorisant des surfaces existantes, les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques conjuguent performance Ã©conomique & environnementale, optimisation du foncier et amÃ©lioration du confort dâ€™usage pour les collaborateurs, notamment par la protection des vÃ©hicules face aux alÃ©as climatiques. Â«Â Ce projet solaire reprÃ©sente une belle avancÃ©e pour nous. Il concrÃ©tise notre volontÃ© dâ€™agir pour une industrie plus responsable, tout en nous permettant de produire sur place une Ã©nergie renouvelable. Câ€™est aussi un vrai gain pour le confort et lâ€™usage quotidien de notre site.â€¯Â» Pierre Guibourg, PrÃ©sident â€“ Laboratoire Chauvin, Bausch + Lomb.

Un partenariat de long terme au cÅ“ur de la transition Ã©nergÃ©tique

Ã€ travers ce projet, GreenYellow poursuit le dÃ©ploiement de son modÃ¨le de solaire dÃ©centralisÃ© en circuit court, offrant aux entreprises une Ã©nergie renouvelable locale, compÃ©titive et sÃ©curisÃ©e sur la durÃ©e. Pour Bausch + Lomb, cette installation constitue une nouvelle Ã©tape dans leur trajectoire de rÃ©duction durable de ses Ã©missions carbone. Â« La transition Ã©nergÃ©tique est un levier clÃ© de notre stratÃ©gie RSE. Ce partenariat avec GreenYellow sâ€™inscrit dans une vision de long terme visant Ã concilier performance opÃ©rationnelle et responsabilitÃ© environnementale Â» conclut Laurent Pradier, Directeur RSE et Services PartagÃ©s â€“ Laboratoire Chauvin, Bausch + Lomb.