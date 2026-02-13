Câ€™est Ã  lire/ Le solaire en bande dessinÃ©e

Vous connaissiez le guide Solaire PV ? DÃ©couvrez et partagez la bande dessinÃ©e “Le solaire photovoltaÃ¯que en France” ! Quand solaire rime avec phylactÃ¨reÂ !

Cette BD sortie le 26 janvier dernier propose une exploration du solaire photovoltaÃ¯que en une vingtaine de pages illustrÃ©es : composition et fabrication des panneaux, empreinte carbone et retour Ã©nergÃ©tique, modes d’installation, fin de vie et potentiel de la recherche… Une nouvelle maniÃ¨re de parler du solaire de maniÃ¨re claire et accessible, avec humour et rigueur. Cette bande dessinÃ©e est le fruit du travail du collectif de chercheurs du CNRS et de l’illustratrice Macha (Marie-Charlotte Bellinghery).

C’est le prolongement du guide Solaire PV Ã©laborÃ© par le mÃªme collectif du CNRS, indispensable ressource pour rÃ©pondre aux idÃ©es reÃ§ues et pour tout savoir sur le solaire photovoltaÃ¯que en 80 pages de questions-rÃ©ponses et d’infographies, mises Ã jour et enrichies en 2025. Sur son site web, le collectif met Ã©galement Ã disposition de nombreuses ressources pour aller plus loin. Vous pouvez par exemple visionner les soirÃ©es-dÃ©bats organisÃ©es par le collectif, ou tester vos connaissances avec des quiz sÃ©rieux mais ludiques !

solairepv.fr/