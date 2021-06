Proxelia/Reservoir Sun : partenariat solaire en Hauts-de-France et 2 premiers contrats dâ€™autoconsommation avec ABCD Nutrition

Proxelia, fournisseur d’électricité basé dans les Hauts-de-France signe un partenariat avec Reservoir Sun, spécialiste de l’autoconsommation solaire photovoltaïque, afin d’offrir un nouveau service à ses clients. Le premier à en bénéficier est la société ABCD Nutrition, leader des produits bio et sans gluten. En phase !

Proxelia est une PME Française qui fournit des offres avec de l’électricité verte et renouvelable si le client le souhaite. L’objectif de ce partenariat pour Proxelia est d’offrir un nouveau service à ses clients en leur proposant de produire leur propre énergie verte locale.

Deux projets en autoconsommation pour ABCD Nutrition

Implantée dans les Hauts-de-France depuis plus de 15 ans, Proxelia compte plus de 8500 sites dans son périmètre dont 100 clients grands consommateurs susceptibles de se lancer dans le solaire photovoltaïque. Reservoir Sun, référent de l’autoconsommation solaire en France, et heureux lauréat de l’appel à manifestation lancé par les Hauts-de-France pour la solarisation de 76 lycées de la Région, s’est engagé dans ce partenariat pour développer, financer, construire et exploiter des centrales solaires pour les clients de Proxelia engagés dans la transition énergétique et soucieux de l’environnement. Reservoir Sun accompagne les entreprises et les collectivités dans leurs démarches de réduction des gaz à effet de serre, et développe le circuit court de l’énergie pour répondre aux enjeux du 21ème siècle : préserver l’environnement en produisant une énergie verte, locale et économique. Les deux partenaires lancent leur collaboration avec la construction de deux projets en autoconsommation pour ABCD Nutrition. ABCD Nutrition, leader des produits bio et sans gluten en France, s’engage dans les énergies renouvelables avec la solarisation de ses deux usines de production :

Dans le respect de la nature

Nadège Noé, Directrice Générale de Proxelia témoigne : « Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à la transition énergétique en accompagnant nos clients. Ce premier projet chez ABCD Nutrition est le fruit de la motivation et de l’intérêt de tous autour d’un même engagement. C’est une vraie réussite qui montrera la voie pour d’autres projets à venir ! ». Philippe Reynard, Président de Reservoir Sun poursuit « Chez Reservoir Sun nous sommes très heureux de cette collaboration avec un fournisseur d’énergie engagé pour l’environnement et pour ses clients. Démarrer notre partenariat avec un client soucieux de son impact environnemental est un signe fort que nous envoyons à tout notre écosystème, c’est le début d’une longue série de projets solaires dans les Haut-de-France ». Et Bruno Pierre, Président d’ABCD Nutrition, de conclure : « Le respect est une des valeurs de l’entreprise ABCD NUTRITION, il a donc été naturel de travailler avec notre fidèle fournisseur Proxelia et son nouveau partenaire Reservoir Sun quant à ce beau projet. Dans la continuité de ce qui nous caractérise, nous respectons la nature avec des usines que nous avons acquises et réhabilitées, plutôt que de détruire des terres agricoles, et que nous équipons naturellement d’une énergie solaire et ce dans les Hauts de France ».

Encadré

Les centrales en chiffres

L’atelier de Novilliers : • Une ombrière de parking : 54kWc • Une centrale au sol : 105 kWc • Puissance totale : 159 kWc

L’installation en autoconsommation couvre près de 20% des consommations annuelles du site.

L’atelier de Noyon : • Deux ombrières de parking : 212kWc • Une centrale au sol : 240 kWc • Puissance totale : 452 kWc

L’installation en autoconsommation couvre plus de 15% des consommations annuelles du site.