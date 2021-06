Alliantz organise des journÃ©es portes ouvertes Infiniment Solaire les 9 et 23 juillet

Exit le distanciel ! Retour enfin du présentiel chez Alliantz qui a fait de la proximité et de l’humain les clés d’une bonne relation et d’un service de qualité. Le distributeur audois propose cet été aux installateurs deux occasions de rencontrer ses partenaires-fournisseurs et d’échanger avec eux. Les deux journées portes ouvertes se dérouleront respectivement les 9 et 23 juillet prochains à Narbonne dans l’Aude (11) et à Genas dans le Rhône (69). Elles se présentent sous la forme de mini-salons, avec inscription et restauration gratuites. Ces événements aux experts de la filière solaire et autres professionnels de l’énergie souhaitant redécouvrir les produits phares du secteur. Parmi les fabricants attendus : Qcells, SolarEdge, Enphase, Solease, Fronius, SunPower, Panasonic, DualSun, Comwatt et Renusol.

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwReX1xD97fmhO3ZelH4GSMDhmZo-ENmBVa50rWh8P107fYQ/viewform