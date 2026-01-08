La gouttière G500 de DAL’ALU, une innovation qui coule de source pour les toitures photovoltaïques

La gouttière DAL’ALU – G500 en aluminium grand développé s’impose comme une référence technique à faible empreinte environnementale pour les toitures photovoltaïques.

Un an après son lancement, la gouttière aluminium G500 de DAL’ALU s’est imposée comme une solution de référence pour les grandes toitures avec déjà plus de 3000 mL déjà installés. Conçue pour les bâtiments à forte emprise au sol, elle répond aux nouvelles exigences liées à l’accélération du photovoltaïque et aux contraintes environnementales renforcées par la RE2020. Alliant robustesse, performance hydraulique et longévité technique, la G500 incarne l’engagement de DAL’ALU dans l’innovation au service de la transition énergétique.

Répondre aux défis posés par les toitures photovoltaïques

Le développement rapide des installations photovoltaïques, notamment sur les toitures agricoles, industrielles et logistiques, modifie en profondeur la gestion des eaux pluviales. Les panneaux solaires, en imperméabilisant et en canalisant les surfaces, accélèrent l’écoulement de l’eau et en augmentent l’intensité. Ce phénomène impose l’utilisation de systèmes d’évacuation spécifiques, à forte capacité et grande résistance mécanique. La G500 a été conçue dans cette optique. Son développé de 457 mm et sa section utile de 200 cm2 permettent de collecter de très grands volumes d’eau, même sous fortes précipitations. Elle canalise efficacement le ruissellement vers les dispositifs d’infiltration ou de récupération. Sa structure en aluminium prélaqué des séries 3000 et 5000, d’une épaisseur de 7/10e, offre une haute résistance à la corrosion, aux variations climatiques et aux charges ponctuelles.

Un système éprouvé, fabriqué sur site et adapté à tous les terrains

La gouttière G500 est profilée directement sur chantier grâce à un véhicule-atelier DAL’ALU, garantissant une fabrication sur mesure sans raccord ni soudure. Cette technologie permet un ajustement parfait, une pose accélérée, sans chute de matériau, et une étanchéité linéaire optimale. Les crochets intérieurs écarteurs sont espacés tous les 50 cm, conformément au DTU 40.5, renforçant la stabilité sur les longues portées. La pose sur lisses métalliques est également possible, notamment en environnement exigeant. Le système G500 est entièrement modulable : descentes jusqu’à Ø300 mm, naissances plates ou universelles, boîtes à eau, coudes et fonds renforcés, tous conçus et produits en France. Des accessoires optionnels comme les dauphins en aluminium extrudé, les omégas pliés de renfort ou les pare-feuilles permettent de sécuriser davantage les installations, notamment en zones à forte végétation ou à trafic intensif. “Avec la G500, nous avons conçu une solution à la fois technique, esthétique et conforme aux enjeux de la transition énergétique. Elle illustre parfaitement la capacité du réseau DAL’ALU à innover et à anticiper les mutations du marché ” précise Bernard Houtin, Directeur Général de DAL’ALU.

Encadré

Une stratégie d’innovation portée par le réseau

Développée avec l’appui d’un réseau 150 franchisés, la G500 est l’illustration concrète de cette dynamique de terrain. Elle est disponible sur l’ensemble du territoire français, garantissant à chaque client un niveau d’exécution homogène, un service après-vente réactif et un accompagnement technique personnalisé.