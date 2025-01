Prosolia Energy vise 150 MW de projets d’EnR en France en 2025, l’autoconsommation dans l’industrie en ligne de mire

Fort de 15 années d’engagement dans le secteur des énergies renouvelables dans l’hexagone, Prosolia France, filiale de Prosolia Energy, annonce un plan ambitieux de développement sur le marché français. Productrice d’énergie propre verticalement intégrée, l’entreprise propose des solutions de décarbonation innovantes pour transformer les modèles énergétiques de ses clients et améliorer leur compétitivité. Elle prévoit de mettre en service 150 MW de projets en 2025 en France, en se place comme pionnier sur le marché de l’autoconsommation industrielle.

Depuis son entrée sur le marché français en 2008, Prosolia France n’a cessé de faire évoluer ses offres pour s’adapter aux besoins changeants du secteur des énergies renouvelables. Initialement concentrée sur le développement, la construction et la maintenance de projets d’énergie solaire photovoltaïque, l’entreprise a opéré un virage stratégique majeur en 2018 pour devenir un Producteur Indépendant d’Énergie (IPP).

Autoconsommation et PPA

Prosolia développe actuellement en France deux grands types de projets énergétiques : des projets de proximité tels que des toitures agricoles ou industrielles ainsi que des ombrières de parking, et des projets utility scale notamment des centrales au sol ou de grandes ombrières. L’objectif est de valoriser l’énergie propre produite auprès d’acheteurs locaux, en privilégiant l’autoconsommation individuelle ou des contrats d’achat d’électricité d’entreprise (PPA – Power Purchase Agreements). Pour l’année 2025, et dans le cadre de sa stratégie de développement européen, l’entreprise annonce la construction et la mise en service de 150 MW de projets. Cette ambition s’appuie notamment sur un portefeuille de grands projets en autoconsommation industrielle, positionnant Prosolia comme leader sur ce segment de marché.

Innovation et diversification : l’agrivoltaïsme, l’hybridation et la batterie de stockage (BESS) en tête

Parallèlement, Prosolia prévoit de lancer la construction de son premier projet de centrale au sol en agrivoltaïsme d’une puissance de 18 MW combinant ainsi production d’énergie renouvelable et agriculture sur un même terrain. Cette diversification du portefeuille s’accompagne de projets novateurs, notamment dans le domaine de la batterie de stockage à grande échelle pour lequel Prosolia vient d’obtenir ses premiers accords commerciaux de développement. Prosolia est également à l’origine du parc hybride éolien-solaire en autoconsommation de Stellantis à Saragosse, en Espagne, où la première éolienne de 6,9 MW vient d’être installée. Ce projet phare, qui combinera à terme 58,4 MW d’énergie solaire et éolienne, couvrira jusqu’à 80 % des besoins en électricité de l’usine tout en évitant 14 800 tonnes d’émissions de CO2 par an. La solution hybride assure ainsi une fourniture d’énergie stable et efficace 24h/24 et 7j/7, illustrant parfaitement la capacité de Prosolia à déployer des solutions personnalisées pour ses clients industriels. “ Dans le contexte actuel, où l’indépendance énergétique est une priorité, notre savoir-faire en solutions décarbonées “clés en main” permet à nos partenaires industriels, commerciaux et publics de s’engager dans la transition tout en restant compétitifs ” conclut Alexis Ribeiro, Country Manager chez Prosolia France.