De Gaulle Fleurance renforce sa capacitÃ© dâ€™intervention en arbitrage international avec Esperanza BarrÃ³n Baratech

Esperanza Barrón Baratech, avocate senior counsel, rejoint De Gaulle Fleurance pour renforcer son activité en arbitrage international, notamment dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles. Diplômée de Sciences Po Paris, titulaire de deux Master 2 en droit des marchés et de la régulation à l’Université Paris II Panthéon-Assas et en droit anglo-américain des affaires à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Esperanza Barrón Baratech apporte une expertise unique en arbitrage commercial et d’investissement. Elle a exercé pendant plus de 10 ans au sein de cabinets internationaux, intervenant dans des litiges complexes liés à des projets énergétiques, de construction, de distribution et en science de la vie. Impliquée dans la transmission des savoirs, Esperanza Barrón Baratech anime régulièrement des séminaires et des cours à Sciences Po, où elle participe activement à la vie académique et associative, notamment au sein de la Sciences Po Arbitration Society, dont elle est membre du comité de direction. “Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre De Gaulle Fleurance et de contribuer à accompagner nos clients sur des projets ambitieux en Amérique latine et ailleurs dans le monde”, déclare Esperanza Barrón Baratech, avocate senior counsel chez De Gaulle Fleurance.