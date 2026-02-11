Neoen lance la construction de trois nouveaux parcs solaires en France pour une capacitÃ© totale de 230 MWc

Neoen a donnÃ© Ã Equans Solar & Storage (filiale du groupe Bouygues), lâ€™instruction de dÃ©marrer les travaux de construction de trois parcs solaires dâ€™une puissance cumulÃ©e de 230 MWc, ainsi que la construction de deux sous-stations de 225 KV raccordÃ©es au rÃ©seau de RTE. Equans assurera Ã©galement la maintenance de ces actifs pendant 20 ans. PrÃ©sentation des trois projets dont la mise en service est attendue en 2028Â !

Le parc agrivoltaÃ¯que du Couret, dÃ©veloppÃ© en concertation avec les communes de Lussac-les-Eglises et Saint-Martin-le-Mault en Haute-Vienne sâ€™Ã©tendra sur une surface de 170 ha pour une puissance de 147Â MWc. Ce sera le plus grand parc agrivoltaÃ¯que de Neoen en France. LancÃ© en 2018, le projet a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© avec lâ€™appui de la Chambre dâ€™agriculture de la Haute-Vienne, laquelle a participÃ© activement Ã la sÃ©lection de lâ€™Ã©leveur ovin qui exploitera les prairies du Couret. Ce jeune Ã©leveur, installÃ© au Couret depuis lâ€™Ã©tÃ© 2025, sera assistÃ© de deux apprentis recrutÃ©s au Centre de Formation Professionnelle et dâ€™Apprentissage de Bellac (Haute-Vienne). Il bÃ©nÃ©ficiera dâ€™un accompagnement technique et dâ€™un suivi agricole par la Chambre dâ€™agriculture et pilotera un cheptel ovin de 700 tÃªtes. En synergie avec le chantier photovoltaÃ¯que, Neoen prend en charge la crÃ©ation des bÃ¢timents dâ€™Ã©levage. ConformÃ©ment au contrat dâ€™achat direct dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable dâ€™une durÃ©e de 25 ans signÃ© en juin 2024 avec SNCF Energie. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par le parc permettra dâ€™alimenter la traction de ses trains, cela reprÃ©sente lâ€™Ã©quivalent des besoins Ã©lectriques annuels de la liaison TGV Paris â€“ Marseille.

La centrale de Matignicourt est le premier parc photovoltaÃ¯que flottant de Neoen.

Les parcs solaires de Matignicourt (35 MWc) et dâ€™Isle-sur-Marne (48 MWc) sont sur le territoire de la communautÃ© de communes Perthois-Bocage et Der dans le dÃ©partement de la Marne. Ces deux projets avaient Ã©tÃ© remportÃ©s en 2024 dans le cadre dâ€™un appel dâ€™offres gouvernemental de la Commission de RÃ©gulation de lâ€™Energie (CRE). SituÃ©s Ã moins dâ€™un kilomÃ¨tre lâ€™un de lâ€™autre, ils sâ€™Ã©tendent chacun sur une ancienne carriÃ¨re. Tous deux seront raccordÃ©s Ã une sous-station (225 KV) situÃ©e Ã 9 km au nord des parcs, sur la commune de Favresse. La centrale de Matignicourt est le premier parc photovoltaÃ¯que flottant de Neoen. Les panneaux solaires seront installÃ©s sur quatre des anciens lacs de carriÃ¨re et sur deux zones au sol. Dans le cadre de la sÃ©quence Â«Â Eviter, RÃ©duire, CompenserÂ Â» du projet, Neoen met notamment en place un radeau flottant pour la nidification des oiseaux et des Â«Â biohuts Â» (habitats artificiels) sous les flotteurs des panneaux pour favoriser le dÃ©veloppement de la faune piscicole des bassins. La centrale solaire dâ€™Isle-sur-Marne sera quant Ã elle installÃ©e sur la terre ferme pour donner une seconde vie Ã cet espace dÃ©jÃ anthropisÃ©. Elle sera la plus grande centrale solaire en opÃ©ration du dÃ©partement.

CrÃ©ation de deux nouveaux postes privÃ©s directement raccordÃ©s au rÃ©seau de transport

Â« Nous sommes ravis de voir se concrÃ©tiser ces projets, qui sont parmi les plus grands en France dans le solaire. Ils reflÃ¨tent parfaitement notre ambitionÂ de dÃ©velopper, avec le soutien des collectivitÃ©s, des projets Ã grande Ã©chelle qui dÃ©montrent Ã©galement toute lâ€™Ã©tendue de notre savoir-faire. Nous sommes enfin trÃ¨s heureux dâ€™Ã©tendre notre relation avec RTE en crÃ©ant deux nouveaux postes privÃ©s directement raccordÃ©s au rÃ©seau de transportÂ Â» confie Guillaume Decaen, CEO France de Neoen. Neoen construit et opÃ¨re dÃ©sormais prÃ¨s de 1,5 GW de capacitÃ© solaire en France, renforÃ§ant sa position en tant que leader du solaire dans le pays. En parallÃ¨le, Neoen dÃ©veloppe un vaste portefeuille de projets solaires, dont 70% de parcs agrivoltaÃ¯ques.Â Et Elisabeth Benedetto,Â CEO dâ€™Equans Solar & Storage, de conclure :Â Â«Chez Equans Solar & Storage, nous combinons notre expertise Ã©prouvÃ©e sur les grandes fermes solaires, notre expÃ©rience sur des projets innovants tels que le solaire flottant, et notre savoir-faire reconnu dans le domaine T&D, notamment en postes pour RTE. Â Cette synergie singuliÃ¨re nous permet dâ€™accompagner le dÃ©ploiement massif du photovoltaÃ¯que et son intÃ©gration au rÃ©seau, et ainsi, dâ€™accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique aux cÃ´tÃ©s de nos clients.Â Â»