INDUSTRIE / CARBON choisit Fos-sur-Mer, en rÃ©gion Sud, pour sa premiÃ¨re giga-usine de photovoltaÃ¯que

La société industrielle CARBON annonce l’implantation de sa première giga-usine de produits photovoltaïques à Fos-sur-Mer, sur le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM). Elle concrétise ainsi ses ambitions : soutenir l’effort de décarbonation, participer à la réindustrialisation de la France et contribuer à la souveraineté énergétique européenne. Détails !

« Tout le monde parle de réindustrialisation verte en Europe, nous la faisons en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec CARBON, plus de 3.000 emplois directs vont être créés sur le territoire régional, au service d’une industrie essentielle pour la transition écologique » s’enthousiasme Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France. Le voile est donc levé. La première giga-usine de photovoltaïque française sera provençale, installée sous le soleil du midi. Elle disposera d’une capacité de production annuelle de 5 GW de cellules photovoltaïques et 3,5 GW de modules. Sa mise en service est prévue fin 2025 avec une montée en puissance graduelle en 2026.

« L’annonce de CARBON intervient à un moment clé »

Cette annonce fait suite à d’ultimes réunions de travail avec le Préfet de Région, Christophe Mirmand, le Président de la Région Sud, Renaud Muselier, et le Président du conseil de surveillance du GPMM, Christophe Castaner. Elle marque une étape déterminante pour CARBON, car elle matérialise la vision portée par ses actionnaires et fondateurs. Le choix de Fos-sur-Mer résulte de l’étude minutieuse par les équipes de CARBON de près d’une quinzaine de sites dans toute la France. « L’annonce de CARBON intervient à un moment clé. La France et l’Europe doivent se repositionner rapidement sur la chaîne de valeur du photovoltaïque pour ne pas passer d’une dépendance à une autre. C’est la raison pour laquelle j’ai lancé avec Roland Lescure, le 20 janvier dernier, un groupe de travail ambitieux sur l’industrie du renouvelable. C’est aujourd’hui une illustration concrète de cette volonté de reconquête » s’est empressé de commenter Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition énergétique. Le budget d’investissement pour cette giga-usine s’élève à 1,5 milliard d’euros. Au-delà de la phase de chantier, le projet créera plus de 3000 emplois directs et durables sur le territoire.

CARBON prend pied au cœur d’un territoire tourné vers les énergies décarbonnées

D’une surface d’environ 60 hectares, le site retenu à Fos-sur-Mer, en région Sud, est idéalement situé sur la côte méditerranéenne au sein du Grand Port Maritime de Marseille. Il réunit toutes les conditions nécessaires à l’implantation de cette première giga-usine, en particulier car il bénéficie de connexions routière, ferroviaire, fluviale et maritime directes et qu’il se situe au cœur d’un bassin d’emploi attractif. La vision de CARBON en termes de modèle de production, de conditions de travail et d’intégration paysagère implique une ambition architecturale assumée pour cette giga-usine. Elle doit devenir un campus industriel à échelle humaine, conçu dans le souci de l’équilibre territorial, du respect de l’environnement et de la qualité de vie au travail. CARBON entend construire un partenariat riche et une coopération durable avec les acteurs locaux (État local, collectivités territoriales, entreprises, organisations syndicales, associations, clubs sportifs…), et plus particulièrement avec la commune de Fos-sur-Mer et les communes limitrophes, le Grand Port Maritime de Marseille, la Métropole Marseille-Aix-Provence, la Région Sud ainsi que la Préfecture de Région et les services déconcentrés de l’État dont l’accompagnement et l’engagement ont été décisifs. « Cette annonce marque une étape importante pour notre projet industriel. Ici, CARBON prend pied au cœur d’un territoire riche de tradition et d’histoire, qui s’est mis en mouvement et tourné vers l’avenir, en particulier en matière d’énergie décarbonée et souveraine. Il est maintenant temps de construire dans les plus brefs délais une usine exemplaire, avec nos partenaires et en collaboration avec tous les acteurs du territoire que nous tenons à remercier chaleureusement pour leur vigilance et leur confiance. » précise Pierre-Emmanuel Martin, président et cofondateur de CARBON.

« Il s’agit maintenant d’accélérer sur l’organisation et l’industrialisation du photovoltaïque »

Le projet entre maintenant dans sa phase de concertation publique. CARBON entend faire de cette concertation un modèle d’information et de participation pour que cette implantation devienne un véritable projet du territoire, impliquant toutes ses parties prenantes. Pour garantir le bon déroulement de ce processus, CARBON va prochainement saisir la Commission nationale du débat public (CNDP). « Cette annonce de CARBON est une bonne nouvelle pour la filière française et européenne du photovoltaïque que nous voulons redynamiser. L’enjeu est de taille : nous avons fixé un cap ambitieux pour le développement de l’électricité solaire, il s’agit maintenant d’accélérer sur l’organisation et l’industrialisation d’une filière dont la production devra être relocalisée, autour d’écosystèmes performants. Nous poursuivons le travail, aussi bien dans le cadre du projet de loi sur la réindustrialisation verte que sur le long cours, pour cette filière pleine de promesses ! » assure Roland Lescure, Ministre délégué à l’Industrie. Et Christophe Castaner, Président du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille de conclure : « La performance environnementale est un facteur de différenciation dans la compétition entre les grands ports. Le Port de Marseille-Fos en a fait depuis longtemps une priorité, c’est le fil conducteur de son action afin de défendre et développer son activité. Nous souhaitons la bienvenue à CARBON dans la communauté portuaire de Marseille-Fos. CARBON vient ainsi enrichir une communauté d’acteurs portée par l’innovation et qui partage la même ambition : accélérer la croissance durable de notre territoire. »

Encadré

À propos de CARBON

L’Europe est confrontée au défi de la décarbonation de son économie et à l’enjeu de sa souveraineté énergétique. Dans ce contexte, CARBON, initiative française à dimension européenne, a vocation à participer à la réindustrialisation durable de la France et de l’Europe en bâtissant une solution industrielle de grande ampleur pour la filière solaire.

CARBON est porté par une alliance inédite d’entrepreneurs, d’industriels et d’experts de l’énergie solaire, convaincus de la nécessité de la transition énergétique pour répondre au défi climatique, déterminés à créer de l’emploi local en contribuant à reconstruire toute une filière industrielle, en appui sur un riche écosystème français et européen que la réussite de CARBON va contribuer à consolider et amplifier : centres de R&D, équipementiers, fournisseurs de matières premières, assembleurs de modules, etc.

Objectif : Développer en Europe, et en particulier en France, une industrie intégrant le cœur de la chaîne de valeur pour produire et commercialiser à grande échelle des plaquettes de silicium, des cellules et des modules photovoltaïques compétitifs, fiables, durables, haut rendement et très bas carbone. D’ici 2030, CARBON ambitionne de produire et commercialiser 30 GW de wafers, 20 GW de cellules et 15 GW modules photovoltaïques grâce à la construction, en Europe, de plusieurs giga-usines. Cela implique des investissements massifs qui entraîneront la création de plus de 10 000 emplois directs.