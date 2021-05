Prolongation de lâ€™Appel Ã  manifestation d’intÃ©rÃªt “Air & Energie dans le bÃ¢timent”

L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Air & Énergie dans le Bâtiment est prolongé jusqu’au vendredi 4 juin 2021 à 19h. Piloté par le Comité Stratégique de filière des Nouveaux Systèmes Énergétiques et le CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques), en lien avec le Pôle de compétitivité DERBI, l’AMI vise à identifier les projets structurants de la filière et ses enjeux, notamment technologiques, et permettra, selon les projets, d’orienter les soutiens publics.

Pour ce faire, l’AMI Air & Énergie dans le Bâtiment porte sur l’offre industrielle… :

Des systèmes aérauliques agissant sur la ventilation, la climatisation, le rafraichissement et le traitement de l’air etc.

Des systèmes énergétiques produisant et gérant de la chaleur ou du froid (chauffage, eau chaude sanitaire etc.)

Des systèmes de pilotage de chauffage et de ventilation internes et propres au bâtiment avec une intégration sectorielle

…dans le bâtiment comprenant les secteurs tertiaire, résidentiel collectif et industriel d’une part, et individuel d’autre part.

En lien avec plusieurs autres partenaires, cet AMI est opéré par les Pôles de Compétitivité (Capenergies, Derbi, Pôle Fibres-Énergivie, S2E2, Tenerrdis) afin de garantir la confidentialité des retours.

framaforms.org/appel-a-manifestation-dinteret-air-energie-dans-le-batiment-1617972584