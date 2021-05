Câ€™est Ã  lire / HydrogÃ¨ne renouvelable, lâ€™Ã©nergie verte du monde dâ€™aprÃ¨s de Michel Delpon

Le député, Michel Delpon, publie un ouvrage de référence sur l’hydrogène, clé de voute de la transition énergétique. L’élu de terain s’est totalement investi dans cette nécessaire transition et nous détaille les enjeux et l’ensemble des possibles offerts par l’hydrogène dans l’ouvrage Hydrogène renouvelable, l’énergie verte du monde d’après, paru en mars 2021 chez Nombre7 Éditions.

Un ouvrage d’actualité

L’ouvrage de Michel Delpon parait à point nommé : l’hydrogène est en effet un élément central du volet « écologie » du plan de relance mis en place par le Gouvernement pour aider le pays à se relever après l’épidémie de Covid-19. L’hydrogène est en effet un précieux allié pour rendre le modèle économique français compatible avec les accords de Paris et de neutralité carbone 2050 : il n’émet pas de gaz à effet de serre, et permet de renforcer l’autonomie énergétique de la France. Il a également des atouts sur le plan économique : son déploiement permettra de relocaliser l’économie en France et de créer de nombreux emplois dans les territoires ruraux. Pour Michel Delpon, c’est un véritable « facteur d’innovation sociale ». La part de l’hydrogène dans la production européenne d’énergie est aujourd’hui infime, mais les choses sont en train de changer. Le plan de relance accorde une enveloppe de sept milliards d’euros pour développer la filière en France, et Bruxelles a pour objectif de porter l’hydrogène à 12 ou 14 % du mix énergétique d’ici 2050, prévoyant des investissements massifs. Dans cette optique, la première réunion du Conseil national de l’hydrogène a eu lieu le 25 février 2021, en présence des ministres concernés. « À l’échelle de la planète, le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables passera par des ruptures conceptuelles, scientifiques et technologiques, basées sur de nouveaux modèles » écrit Michel Delpon.

L’Hydrogène permet de transporter et de stocker l’énergie qui sera utilisée plus tard

Le livre de Michel Delpon s’adresse à tous les publics. Il répond aux attentes des novices qui souhaitent découvrir les fondamentaux de la production et des usages de l’hydrogène tout comme à celles et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances grâce à des éléments techniques et chiffrés. Avec le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources naturelles, les combustibles fossiles vont laisser la place aux énergies vertes dans un avenir proche. Toutefois, un problème se pose : celui du stockage. En effet, les énergies vertes sont produites de façon intermittente : pendant la journée pour l’énergie photovoltaïque, et quand il y a du vent pour l’énergie éolienne. Pour que ces solutions soient viables, il faut donc pouvoir stocker l’énergie pour l’utiliser quand on en a besoin. C’est là que l’hydrogène entre en jeu. Excellent vecteur énergétique, il permet de transporter et de stocker l’énergie qui sera utilisée plus tard. Longtemps cantonné à un usage industriel, l’hydrogène s’apprête à transformer nos usages énergétiques.

Un livre qui dresse un tour d’horizon à 360 degrés pour comprendre les enjeux de l’hydrogène

Hydrogène renouvelable, l’énergie verte du monde d’après est en quelque sorte un livre de bord des travaux de Michel Delpon, dans lequel le député partage sa vision d’un monde de l’énergie en transition. Le livre s’impose comme un ouvrage de référence sur la question, et dresse un point de situation mondial de la production et de l’usage de l’hydrogène. Au-delà du « pourquoi », il invite à découvrir le riche univers de l’hydrogène : son histoire, les différentes technologies utilisées pour le produire et l’exploiter, son utilisation dans différents pays, les perspectives d’avenir qu’il ouvre, sans oublier les préjugés tenaces qui l’accompagnent. La préface a été signée par Bertrand Piccard, explorateur et Président de la Fondation Solar Impulse.

Encadrés

Portrait de Michel Delpon

Michel Delpon est député de Dordogne (Bergerac) et Commissaire au Développement Durable. Très sensible aux enjeux de la nécessaire transition énergétique, il œuvre, depuis le début de son mandat, en 2017, pour faire émerger une filière française et européenne de l’hydrogène. En 2019, il fonde le Groupe d’étude sur l’hydrogène de l’Assemblée nationale, dont il est Président et qui rassemble plus de soixante parlementaires issus de divers horizons politiques. Son travail en a fait un spécialiste reconnu dans la sphère politique, à tel point que ses collègues de l’Assemblée nationale l’ont surnommé « Monsieur Hydrogène ».

Informations pratiques

Titre : Hydrogène renouvelable, l’énergie verte du monde d’après

Auteur : Michel Delpon

Date de parution : mars 2021

Nombre de pages : 270

Prix : 17 euros au format papier 12,99 euros au format ebook