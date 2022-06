Projets photovoltaïques : Solarcoop accompagne gratuitement les particuliers

Subissant beaucoup d’arnaques, le secteur du photovoltaïque n’a pas toujours bonne réputation en France. Beaucoup de solutions existent, mais avec une grande disparité de prix et de prestations. Partant de ce constat, Solarcoop propose ses conseils aux particuliers, pour leur permettre une meilleure compréhension du solaire photovoltaïque, une étude de faisabilité personnalisée, selon leur région, l’orientation de leur maison, et, si le particulier le souhaite, une mise en relation avec des installateurs partenaires, soigneusement sélectionnés. Solarcoop n’impose pas de marque particulière de produit, tout en fixant comme critère la qualité du produit, permettant à la coopérative citoyenne de pratiquer des conseils objectifs et indépendants.

Comment ça marche ?

Solarcoop adopte une démarche citoyenne et solidaire, en fournissant gratuitement un service d’accompagnement des particuliers. Ces derniers doivent simplement verser un don de 20 € à une association luttant contre la précarité énergétique. Chaque cas étant unique, un conseiller Solarcoop réalise à distance un entretien, afin de cibler les attentes et priorités. En s’appuyant sur l’ensemble des informations techniques fournies, il établit une étude de faisabilité décrivant :

La taille de l’installation la plus appropriée aux besoins avec un budget estimatif

Une simulation d’implantation des panneaux sur leur maison modélisée en 3D

Une estimation annuelle de production solaire tenant compte de l’orientation et de l’inclinaison de la toiture, des éventuels ombrages, des consommations électriques de l’habitation…

Un estimatif de la rentabilité financière sur 20 ans selon les différents scénarios possibles (autoconsommation / vente totale)

Si le particulier le souhaite, Solarcoop le met gratuitement en relation avec un installateur partenaire le plus proche, afin de faire fonctionner l’économie locale et favoriser dans une démarche bas-carbone. L’installateur récupère l’étude de faisabilité Solarcoop, réalise une visite technique chez le client afin d’établir le devis, dans le budget imparti. Solarcoop n’intervient pas dans la relation entre l’installateur et le particulier, mais reste présent en cas de besoin du client après l’installation pour assurer le suivi de la production et l’optimisation de l’autoconsommation.

Solarcoop a mis en place un réseau d’installateurs qui ont tous signé avec la coopérative une convention qui porte sur quatre principaux critères :

Matériel de qualité,

Qualifications et références de l’installateur

Qualité de son assurance décennale

Adéquation avec le budget

Solarcoop met en relation les particuliers avec l’installateur le plus proche de chez eux, afin de faire fonctionner l’économie locale et de rester dans une démarche bas-carbone. “Le lien de confiance établi par Solarcoop inspire davantage de confiance des clients lors de notre arrivée chez eux. La crainte de l’arnaque a disparu dans les échanges avec ces particuliers” reconnaît Romuald Masson, installateur pour Solarcoop.

Une démarche rassurante

L’accompagnement Solarcoop garantit un parcours balisé, honnête et sans mauvaise surprise, une aide au dimensionnement, une mise en lien avec des installateurs compétents et une installation au juste prix. Solarcoop collabore avec les agences locales de l’énergie et du climat et avec les espaces infos énergies en région – organismes d’information et de conseil de proximité sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, étroitement liés aux collectivités territoriales. Si le photovoltaïque n’est pas la bonne solution pour le logement, Solarcoop renvoie alors le particulier vers ces derniers pour disposer de conseils en rénovation énergétique. Depuis six mois, plus de 200 personnes ont choisi la coopérative citoyenne et solidaire Solarcoop pour se faire accompagner dans leur projet de photovoltaïque. Une grande partie d’entre eux sont allés au bout de leur démarche.

« Notre installation fonctionne très bien, on a accès à notre production journalière pour adapter notre consommation. Grâce à cette démarche coopérative, on était certain d’avoir une installation au bon prix et mise en relation avec des artisans qui tiennent la route » concluent Marie-Christine et Hervé, à Condrieu.