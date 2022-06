Julien Tchernia réagit à la remise en service de la centrale à charbon de Saint-Avold : que les esprits s’éveillent

Pour faire face à une pénurie et à un “black-out” l’hiver prochain, le ministère de la transition énergétique a annoncé hier, la possibilité de remettre en service la centrale à charbon de Saint-Avold, en Moselle. Une centrale polémique puisqu’elle produit peu d’électricité, et pollue énormément. Julien Tchernia, Président et co-fondateur d’ekWateur s’insurge : « La politique de production électrique presque exclusivement bi énergie primaire (nucléaire et hydro), ayant poussé à un déploiement de capacités alternatives renouvelable bien moindre que dans les autres pays d’europe, a mis notre doctrine d’indépendance énergétique et d’énergie électrique à bas coût à la merci d’événements géopolitiques tels que le Covid et la guerre. Au-delà de la tristesse pour le climat de devoir à court terme rouvrir des centrales charbon, c’est toute une doctrine qui est mise à mal. On ne peut qu’espérer que la crise soit courte et que les esprits s’éveillent. » ekWateur est une alternative aux acteurs dominants du marché français – EDF et Engie – et propose de l’énergie (gaz, électricité et bois) renouvelable aux particuliers et professionnels.