Projet EDIFICAT – Plateforme de formations gratuites sur lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et lâ€™Ã©nergie solaire

Le pôle DERBI est partenaire d’un projet européen de coopération transfrontalière INTERREG POCTEFA (France-Espagne-Andorre) nommé EDIFICAT qui porte sur « Le secteur de l’efficacité énergétique de part et d’autre des Pyrénées ». A travers plusieurs actions, le projet a notamment pour objectif de mettre en relation et faire collaborer les entreprises et professionnels du bâtiment situés en France et en Catalogne ». Dans le cadre de ce projet européen, la Mairie de Gérone a créé une plateforme d’apprentissage en ligne avec des formations gratuites destinées à en savoir plus sur les mesures visant à optimiser l’énergie dans les bâtiments.

2 cours sont actuellement en ligne et disponibles en français, catalan et castillan:

- Les améliorations de l’enveloppe thermique des bâtiments,

- Les installations, l’autoconsommation et la gestion de l’énergie

Ces cours ont une durée approximative de 6 heures. La formation est entièrement gratuite et il n’y a aucune condition d’accès.

Le projet EDIFICAT s’est terminé officiellement le 31 mai 2022 et fut cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg VA Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020) promu par l’Union européenne.

campus.girona.cat

A noter la participation active du bureau d’études Tecsol à ce programme européen !

www.youtube.com/watch?v=w4s4_IEhdzg