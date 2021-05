Projet BÃ©lÃ©nos : Ã  lâ€™heure des innovations et des premiers investissements

Le tour de table des investisseurs n’a pas encore été bouclé, et pourtant le projet Bélénos – porté par les industriels Systovi (Loire-Atlantique) et Voltec Solar (Bas-Rhin), qui ambitionnent de créer un leader du

solaire tricolore - avance à grand pas en ce printemps 2021. Au cœur de cette nouvelle étape : des décisions hautement stratégiques qui se concrétisent et des premiers investissements de plusieurs millions d’euros pour soutenir de nouvelles innovations.

Il y a quelques semaines, les équipes du site de Systovi à Carquefou ont lancé le projet de transformation de la ligne de production existante avec un investissement de 1,5 M€. Les commandes de machines tout juste passées se concrétiseront bientôt avec une ligne qui sera opérationnelle pour la fin d’année 2021.

Transformation de la ligne de production pour le site de Systovi à Carquefou

« Cette avancée est une première étape de la matérialisation du projet Bélénos qui ambitionne d’atteindre une capacité de production d’électricité de 1GW par an. A terme, si le projet Bélénos aboutit, ce serait une 2ème ligne beaucoup plus capacitaire qui sera installée sur notre site de Carquefou. » explique François Guérin, Directeur Général de CETIH, le groupe auquel appartient Systovi. Dans une démarche d’innovation en continu, les équipes travaillent sur différents projets tout juste disponibles ou sur le point de l’être : un module 400 W pour le résidentiel, le chauffe-eau Stock-O et un crochet toiture sous ATEC.

Des innovations et un investissement de 2,5 M€ pour le site de Voltec Solar à Dinsheim-sur-Bruche

Le département R&D de Voltec Solar est sur le pont ! « En prévision de la prochaine session d’appel d’offre innovation, nous proposons aux développeurs un panel de solutions innovantes pour répondre aux besoins spécifiques de leurs projets. Les précédentes sessions ont constitué un tremplin déterminant pour la mise sur le marché de nos développements » indique Lucas Weiss, Directeur général délégué de Voltec Solar. Deux nouveautés expérimentées sur les appels d’offre innovation sont en effet commercialisées cette année : une solution de panneaux bifaciaux pour toiture légère permettant de maximiser les taux d’autoproduction, et une nouvelle typologie de panneaux à fort courant dont l’avantage est de réduire le coût des systèmes, tout en augmentant significativement le productible des panneaux.

Des équipements intégralement européens

Le dynamisme de la société se perçoit aussi au travers de ses investissements : 2.5M€ sont investis en 2021 sur le site alsacien. « Les efforts de modernisation menés intégralement avec des équipements européens ont un double objectif : ils permettront d’augmenter notre productivité et de rendre nos panneaux plus performants » détaille Pierre Cantrelle, Directeur général de Voltec Solar. Cet investissement a reçu le soutien de la région Grand Est et du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance au travers du programme Territoire d’Industrie.