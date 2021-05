En Roussillon (66), un acteur public particuliÃ¨rement dynamique dans le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que

La Société Publique Locale (SPL) Perpignan Méditerranée, basée à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, revendique sa différence. En tant que Société Publique Locale, elle n’a pour actionnaires que des collectivités locales, et ne peut travailler que pour ces collectivités. SPLPM d’avoir jeté son dévolu sur le développement du photovoltaïque ! Avec succès.

La Société Publique Locale Perpignan Méditerranée (SPLPM) est une sorte de service technique mutualisé, à disposition des 50 collectivités locales actionnaires à ce jour. Et cette relation se double évidemment d’une proximité et d’une confiance qui font de la SPLPM un partenaire privilégié de ces collectivités, qu’il s’agisse de communes, de communautés et de syndicats publics.

L’investissement public en matière de photovoltaïque a de l’avenir

Parmi ses divers domaines d’actions, la SPLPM a décidé d’investir dans le photovoltaïque, l’une des énergies renouvelables pour lesquelles le territoire des Pyrénées-Orientales dispose d’un maximum d’atouts, tant par le niveau d’ensoleillement que par les acteurs privés (bureaux d’études, entreprises, …) existants. La SPLPM accompagne donc des collectivités dans l’étude et la mise en œuvre de projets photovoltaïques mais, soucieuse de prouver que l’investissement public en la matière a de l’avenir, elle investit elle-même dans des installations. Ainsi, à ce jour, trois installations PV de 100kWc sur bâtiments sont déjà en production, financées en commun avec des collectivités, et dont la SPLPM sera gestionnaire sur le long terme.

Générer un effet boule de neige

Et deux autres installations sur bâtiments seront réalisées et mises en service en 2021, avant de se tourner vers des installations de taille et puissance plus importantes … Derrière ces investissements, la volonté de prouver aux collectivités la pertinence d’un investissement public direct dans le photovoltaïque, et de s’y engager à leurs côtés, pour un effet « boule de neige » : produire de l’énergie renouvelable, faire travailler des entreprises locales (pour développer l’économie et l’emploi), et générer des recettes pour créer de plus en plus d’installations PV, qui génèreront encore plus d’activité et d’énergie renouvelable !