Programmation Pluriannuelle de lâ€™Ã‰nergie : le SER appelle au rejet des motions de censure visant le Gouvernement

En publiant la Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE) le 13 fÃ©vrier dernier, le Gouvernement a assumÃ©Â ses responsabilitÃ©s. Dans un contexte de tensions gÃ©opolitiques, de volatilitÃ© des prix de lâ€™Ã©nergie et dâ€™urgence climatique, il a fait le choix de la clartÃ©, de la souverainetÃ© et de lâ€™anticipation.Â La PPE a fait lâ€™objet de trÃ¨s larges concertations et de longs dÃ©bats au Parlement depuis plus de trois ans.Â Lâ€™immobilisme et le statu quo nâ€™Ã©taient plus tenables.

En fixant des objectifs prÃ©cis de dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables, la PPE Ã©vite de plonger le secteurÂ dans une situation de moratoire de fait. Il est dÃ©sormais fondamental que la mise en Å“uvre de cette PPE et queÂ sa traduction concrÃ¨te via la relance des appels dâ€™offres, qui a dÃ©butÃ© la semaine derniÃ¨re, puisse dÃ©sormais seÂ poursuivre, ce qui nÃ©cessite de la stabilitÃ© gouvernementale.

DÃ¨s lors, le SER appelle lâ€™ensemble des parlementaires qui souhaitent poursuivre le dÃ©veloppement desÂ Ã©nergies renouvelables en France Ã rejeter les motions de censure dÃ©posÃ©es sur le fondement de lâ€™adoption deÂ la PPE.

Â« La menace de censure du gouvernement en raison de la publication de la PPE est un acte irresponsable. NousÂ appelons les parlementaires Ã ne pas tomber dans ce piÃ¨ge mortifÃ¨re qui aurait des consÃ©quences catastrophiquesÂ sur le plan Ã©conomique et Ã©nergÃ©tique. Au contraire, nous appelons dÃ©sormais Ã une mise en Å“uvre rapide etÂ ambitieuse de cette programmation. Les objectifs fixÃ©s devront se traduire par la relance immÃ©diate des appelsÂ dâ€™offres, des simplifications administratives et des moyens budgÃ©taires Ã la hauteur des enjeux. La France a les atoutsÂ pour rÃ©ussir : un savoir-faire industriel reconnu, des territoires engagÃ©s, des entreprises innovantes et des citoyensÂ mobilisÃ©s. La PPE doit devenir le moteur dâ€™un nouveau pacte Ã©nergÃ©tique national Â», dÃ©clare Jules Nyssen, prÃ©sidentÂ du SER.