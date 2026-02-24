PPE 3 : Le sÃ©nateur Michel Masset du groupe RDSE appelle Ã  une souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique ambitieuse et socialement juste

Le sÃ©nateur RDSE (Rassemblement DÃ©mocratique et Social EuropÃ©en) Michel Masset regrette lâ€™absence dâ€™un vÃ©ritable dÃ©bat dÃ©mocratique sur la troisiÃ¨me Programmation pluriannuelle de l’Ã©nergie (PPE 3) et appelle Ã des clarifications sur plusieurs points essentiels.

Un dÃ©bat tardif

PubliÃ© le 13 fÃ©vrier dernier, ce texte dÃ©terminant pour l’avenir Ã©nergÃ©tique de la France aurait mÃ©ritÃ© un vÃ©ritable dÃ©bat parlementaire en amont. Le groupe RDSE regrette que le Parlement soit Â« invitÃ© Ã commenter a posteriori Â» une programmation qui engage la Nation pour les annÃ©es Ã venir.

Trois prioritÃ©s, trois dÃ©fis majeurs

La PPE 3 repose sur trois piliers : la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, la transition Ã©cologique et la compÃ©titivitÃ© des prix. Pour Michel Masset (RDSE), ces prioritÃ©s doivent se traduire par des actions concrÃ¨tes :

1. SouverainetÃ© et indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique

La France importe 60 % de son Ã©nergie finale sous forme d’Ã©nergies fossiles. L’invasion de l’Ukraine en 2022 a confirmÃ© l’urgence de ne plus dÃ©pendre de puissances Ã©trangÃ¨res. Le groupe RDSE soutient l’Ã©lectrification massive des usages (industrie, transports, bÃ¢timent) pour rÃ©duire cette dÃ©pendance Ã 30 % d’ici 2035. Toutefois, cette souverainetÃ© implique Ã©galement de dÃ©velopper des filiÃ¨res miniÃ¨res europÃ©ennes (uranium, lithium, terres rares) pour Ã©viter de troquer une dÃ©pendance pour une autre.

2. Transition Ã©cologique : un mix Ã©nergÃ©tique Ã©quilibrÃ©

Le sÃ©nateur approuve l’abandon des fermetures de rÃ©acteurs nuclÃ©aires et le lancement de six nouveaux EPR 2, dont le premier devrait Ãªtre livrÃ© en 2038. NÃ©anmoins, les Ã©nergies renouvelables doivent conserver toute leur place dans le mix Ã©nergÃ©tique franÃ§ais. La filiÃ¨re photovoltaÃ¯que reprÃ©sente 30 000 emplois directs non dÃ©localisables. L’objectif de 48 GW de production solaire en 2030 (contre 30 GW en 2025) impose des investissements massifs dans les rÃ©seaux de raccordement, actuellement saturÃ©s dans de nombreux territoires comme le Lot-et-Garonne.

Le groupe RDSE a dÃ©posÃ© une proposition de loi visant Ã remplacer la rÃ¨gle du Â« premier arrivÃ©, premier servi Â» par le principe du Â« premier prÃªt, premier servi Â», afin de prioriser les projets en fonction de leur maturitÃ©, de leur acceptabilitÃ© locale et de leur pertinence territoriale. Michel Masset sÃ©nateur du Lot-et-Garonne regrette Ã©galement le manque d’ambition sur la sobriÃ©tÃ© et l’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, domaines dans lesquels de nombreuses collectivitÃ©s montrent dÃ©jÃ la voie.

Â

3. Pouvoir d’achat et compÃ©titivitÃ©

Avec 7 millions de personnes en prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique, le sÃ©nateur rappelle que les investissements massifs nÃ©cessaires ne doivent pas peser sur les consommateurs. Les investissements publics dans la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique constituent de la Â« bonne dette Â», gÃ©nÃ©ratrice de croissance et d’emplois, qui justifie une intervention forte de l’Ã‰tat.

Des questions restent en suspens

Le groupe RDSE par lâ€™intermÃ©diaire de Michel Masset appelle le Gouvernement Ã clarifier rapidement plusieurs points :

Le soutien financier Ã l’Ã©lectrification, notamment pour la sortie des 350 000 foyers du gaz

Les modalitÃ©s de renforcement de l’autoconsommation pour les entreprises

La rÃ©partition des financements entre entretien des rÃ©seaux existants (enfouissement) et construction de nouveaux rÃ©seaux

Les moyens concrets pour atteindre les objectifs ambitieux sur l’hydrogÃ¨ne

Les besoins spÃ©cifiques des Outre-Mer

Â« Si elle n’est pas parfaite, cette programmation a le mÃ©rite d’exister et d’envoyer un signal en faveur de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et de la dÃ©carbonation de notre Ã©conomie Â», dÃ©clare Michel Masset. Le groupe RDSE votera en faveur de cette orientation stratÃ©gique tout en restant vigilant sur sa mise en Å“uvre concrÃ¨te