Production de batteries : Verkor sâ€™allie avec Renault et lÃ¨ve 100 millions dâ€™euros

Créée il y a moins d’un an, la société grenobloise Verkor vient de réaliser une levée de fonds de 100 millions d’euros. Elle compte donc désormais comme actionnaires de référence Renault ainsi que le fonds européen EQT Ventures ainsi qu’Arkema, le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports géré par DEMETER et Tokai COBEX aux côtés de ses partenaires historiques EIT InnoEnergy, Schneider Electric, Groupe IDEC et Capgemini.

Aux termes du partenariat mis en place avec Renault Group, les deux acteurs vont co-développer et produire de nouvelles cellules de batterie haute performance et bas carbone, apportant l’excellence industrielle et une chaîne de valeur compétitive, durable et locale en Europe. La construction de la première Gigafactory de Verkor démarrera en 2023. La capacité initiale atteindra 16 GWh, dont 10 GWh pour Renault Group, avec pour ambition d’atteindre une capacité de 50 GWh d’ici 2030 dont 20 GWh pour Renault Group. Verkor lance aussi la construction du Verkor Innovation Centre (VIC), une installation de recherche et de développement de pointe qui concevra des cellules et des modules de batterie innovants.

De Gaulle Fleurance & Associés a accompagné Verkor dans ses opérations de croissance interne depuis sa création, a conseillé l’industriel français dans le cadre de son partenariat avec Renault Group et de sa levée de fonds de 100 millions d’euros. « Nous sommes fiers d’accompagner ce partenariat d’envergure », expliquent les associées Sylvie Perrin, Julie Cornély, Francine Le-Péchon Joubert, et les avocats Frédéric Paquet, Michelle Colas et Manon Oravec, chez De Gaulle Fleurance & Associés. « Cette opération va accélérer le projet de Gigafactory de Verkor, l’un des plus importants en Europe, et contribuer à la transition écologique de notre continent ».