Le GMPV-FFB réunit la filière d’installation PV pour son Congrès « Albi There For You » au cœur du Tarn

Le congrès « Albi There For You” organisé par le Groupement des Métiers du Photovoltaïque de la Fédération Française du Bâtiment (GMPV-FFB) aura lieu les 15 et 16 juillet 2021 à Albi à l’Espace Conférence. Le groupement a particulièrement souhaité cette année mettre en avant la coopération exemplaire entre les entreprises PV et celles du bâtiment, en organisant son 2e Congrès à Albi. « Plus que de fêter nos 10 ans, nous souhaitons partager nos valeurs de technicité et d’entraide, autour de la technique et de l’humain, par des tables rondes sur notre métier, des conférences, la présence de partenaires fabricants, et des ateliers coopératifs, le tout avec un fort ancrage local. Comme toujours, notre Congrès associera sérieux et décalé, comme le soulignent le nom du Congrès « Albi There For You » et nos choix graphiques, qui marient l’univers technique du photovoltaïque et l’identité tarnaise » affirme le communiqué du GMPV-FFB.

Le Groupement des Métiers du Photovoltaïque de la Fédération Française du Bâtiment (GMPV-FFB) a été créé en 2010 pour fédérer les entreprises de couverture, d’étanchéité, d’électricité de la métallerie et du génie climatique, aptes par leurs métiers à aborder les spécificités des installations photovoltaïques liées au bâtiment. Elles interviennent tant sur l’installation que la conception, l’entretien et la maintenance des systèmes photovoltaïques. Ses actions reconnues de promotion et d’accompagnement du développement de la filière photovoltaïque lié au bâtiment ont fait du GMPV une interface entre les acteurs du photovoltaïque (Enerplan, Syndicat des EnR … ) et ceux du bâtiment (Fédération Française de l’Assurance, Agence Qualité Construction, CSTB …).

Depuis 2017, le GMPV-FFB s’attache à fédérer les installateurs de photovoltaïque dans des groupes régionaux, avec l’appui du réseau de la Fédération Française du Bâtiment, pour qu’ils œuvrent ensemble à la mise en avant de leurs savoir-faire de proximité, et à la résolution des obstacles au bon développement de leur activité. En 2019, pour la première fois, un groupe départemental d’installateur a vu le jour, dans le Tarn, avec une volonté forte de coopérer, qui s’est illustrée entre autre par :

-un affichage commun lors de la Foire d’Albi

-la création d’une formation photovoltaïque

-la réponse (avec succès !) en groupement à l’appel d’offres public pour l’installation de photovoltaïque sur les collèges du Tarn

www.billetweb.fr/congres-des-10-ans-du-gmpv-ffb