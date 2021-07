Le fondateur d’Abies, Paul Neau, confie en confiance les rÃªnes de son entreprise a Inddigo

Abies a été créé en 1987 par un homme passionné et investi qui se retire aujourd’hui pour une retraite bien méritée. Il était primordial pour Paul Neau de maintenir les 22 emplois et de pérenniser l’entreprise qui intervient aujourd’hui sur une centaine de projets à la fois dans toute la France. Son souhait est de confier la belle entreprise qu’il a créée à un acteur qui partage les mêmes valeurs humaines, de protection de l’environnement et les mêmes objectifs de développement qualitatif des énergies renouvelables et des territoires Inddigo. La rencontre entre deux bureaux d’études aux valeurs communes. Et l’aventure continue…

Les premières missions d’Abies concernaient des études d’impact sur l’environnement de projets de lignes haute et très haute tension. Dès 1994, le bureau accompagne le démarrage de l’éolien en France avec la réalisation des premières études d’impact et des premiers suivis ornithologiques. Au début des années 2000, Abies est l’auteur des premiers guides français pour le développement de projets éoliens de qualité et pour la réalisation d’études d’impact. Dès 2005, il intervient sur des projets photovoltaïques ainsi que des projets éoliens en mer. Inddigo, depuis son origine en 1986, s’est engagé dans le développement des énergies renouvelables avec une vision de la transition écologique cherchant à réconcilier l’économique et le vivant. Son modèle d’organisation basé sur l’actionnariat salarié et la gouvernance participative met l’humain au cœur du projet d’entreprise.

Placer le vivant au cœur des projets

« Il est fondamental et urgent de replacer la biodiversité et la santé au centre des projets. Ce sera même une condition sine qua non pour tous les métiers de l’aménagement et de l’ingénierie à 5 ou 10 ans. Nous sommes collectivement très heureux que les salariés d’Abies et d’Inddigo s’unissent, pour accélérer la transition énergétique et écologique en limitant les impacts sur le Vivant et les milieux. » Bernard Allagnat, Directeur associé Inddigo. Par leurs expertises environnementales pointues dans les domaines de l’éolien et du photovoltaïque, la nouvelle équipe renforcera le pôle Évaluation Règlementaire et Environnementale d’Inddigo. Les paysagistes et écologues d’Abies viendront également conforter l’expertise en paysage et biodiversité dans les missions de l’aménagement urbain et les autres équipements de la transition.

Paul Neau quitte l’entreprise l’esprit serein

Abies est un bureau d’études spécialisé dans l’analyse des incidences sur l’environnement des énergies renouvelables. Ses activités s’inscrivent pleinement dans la démarche écosystémique du cabinet de conseil et d’ingénierie en développement durable Inddigo. « Je suis satisfait et fier de confier aujourd’hui les équipes d’Abies aux mains d’Inddigo : il y a eu un premier Abies, pionnier dans la prise en compte de l’environnement humain et naturel dans le développement de projets de qualité de production d’électricité renouvelable, il y a désormais un nouvel Abies qui pourra perdurer et se renforcer grâce au savoir-faire et au rayonnement d’Inddigo. Bon vent à tous ! » conclut Paul Neau, Fondateur d’Abies. Abies a rejoint le groupe Inddigo le 1er juillet 2021, portant son effectif à 280 salariés. Le site de Villefranche-deLauragais devient ainsi la 12ème agence en France.