ProblÃ¨mes de capacitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique : un obstacle Ã  la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique de l’UE

La sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique de l’Europe repose sur un dÃ©veloppement rapide des Ã©nergies renouvelables, mais la capacitÃ© limitÃ©e du rÃ©seau risque de bloquer les nouveaux projets en raison des dÃ©lais de raccordement. Des mesures immÃ©diates peuvent Ãªtre prises pour lever cet obstacle. Analyse du think tank EmberÂ !

La sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique de l’EuropeÂ repose sur la rÃ©duction de sa dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles importÃ©es grÃ¢ce Ã l’Ã©lectrification et au dÃ©veloppement rapide des Ã©nergies renouvelables produites localement. ParallÃ¨lement, sa compÃ©titivitÃ©Â dÃ©pend de sa capacitÃ© Ã rÃ©pondre Ã la nouvelle demande industrielle. L’analyse d’Ember sur la capacitÃ© disponible des rÃ©seaux Ã©lectriques montre que ces derniers ne sont pas encore pleinement adaptÃ©s aux ambitions du continent.

Au moins 120 GW de projets d’Ã©nergies renouvelables prÃ©vus en Europe sont menacÃ©s par les contraintes du rÃ©seau Ã©lectrique. La moitiÃ© des pays ayant communiquÃ© des donnÃ©es sur leur rÃ©seau ne disposent pas de la capacitÃ© nÃ©cessaire pour raccorder les nouvelles capacitÃ©s de production d’Ã©lectricitÃ©. Les contraintes les plus importantes se situent en Autriche, en Bulgarie, en Lettonie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie et en Slovaquie.

1,5 million de foyers pourraient subir des retards de raccordement au rÃ©seau pour leurs installations solaires photovoltaÃ¯ques. La moitiÃ© des pays ayant communiquÃ© leurs donnÃ©es disposent d’une capacitÃ© de rÃ©seau insuffisante pour absorber la croissance attendue du solaire Ã petite Ã©chelle.

Certains rÃ©seaux europÃ©ens sont prÃªts Ã absorber la nouvelle demande d’Ã©lectricitÃ© des mÃ©nages. Au niveau de la distribution, six des huit pays ayant communiquÃ© leurs donnÃ©es disposent d’une capacitÃ© suffisante pour permettre Ã un tiers des mÃ©nages de se raccorder Ã une nouvelle pompe Ã chaleur ou Ã une borne de recharge pour vÃ©hicule Ã©lectrique. Cependant, les mÃ©nages en Pologne et en Espagne seraient confrontÃ©s Ã d’importantes limitations.

La capacitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique Ã rÃ©pondre Ã la nouvelle demande industrielle varie au sein de l’UE.Â La capacitÃ© disponible est suffisante pour raccorder les grands sites industriels dans quatre des sept pays ayant communiquÃ© leurs donnÃ©es.

Les solutions sans cÃ¢blage peuvent libÃ©rer jusqu’Ã 185 GW de capacitÃ© de rÃ©seau pour rÃ©pondre Ã la demande.

L’Europe doit agir rapidement pour remÃ©dier aux goulets d’Ã©tranglement du rÃ©seau Ã©lectrique. Cela implique de rÃ©former les procÃ©dures administratives et de dÃ©ployer des solutions sans fil. La mise en Å“uvre de telles solutions permettra de dÃ©velopper de nouvelles formes d’Ã©nergie propre et de rÃ©pondre Ã de nouveaux types de demande, comme les centres de donnÃ©es.

Â«Â Les rÃ©seaux Ã©lectriques seront dÃ©terminants pour la rÃ©ussite de la mission europÃ©enne visant Ã se sevrer des Ã©nergies fossiles importÃ©es et Ã dÃ©velopper son tissu industriel. La prÃ©paration des rÃ©seaux est dÃ©sormais un indicateur de la capacitÃ© de l’Europe Ã prospÃ©rer Ã©conomiquement, et non plus une simple considÃ©ration technique. Les ambitions seules ne suffisent pas Ã faire bouger les lignes Ã©lectriquesÂ Â» souligne Elisabeth Cremona, analyste Ã©nergÃ©tique senior chez Ember.

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