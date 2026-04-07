Plan d’Ã©lectrification : Enerfip alerte sur une rÃ©action Ã  la crise sans orientation stratÃ©gique

Dans un contexte de tensions gÃ©opolitiques persistantes et de forte volatilitÃ© des prix de lâ€™Ã©nergie, qui rappellent la dÃ©pendance structurelle de la France aux Ã©nergies fossiles, le plan dâ€™Ã©lectrification du gouvernement doit Ãªtre discutÃ© ce mercredi 8 avril, marquant une accÃ©lÃ©ration de lâ€™exÃ©cutif pour rÃ©duire la dÃ©pendance de la France aux Ã©nergies fossiles. Une annonce qui constitue une prise de conscience nÃ©cessaire, bien quâ€™elle intervienne tardivement et soulÃ¨ve des interrogations quant Ã la cohÃ©rence globale de la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique franÃ§aise.

En effet, lâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™Ã©lectrification apparaÃ®t aujourdâ€™hui indispensable. Toutefois, elle intervient dans un contexte oÃ¹ la PPE3, prÃ©sentÃ©e en fÃ©vrier 2026, acte un ralentissement du dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables, pourtant essentielles Ã la production dâ€™une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e et souveraine.

Pour Enerfip, leader europÃ©en du financement participatif de la transition Ã©nergÃ©tique, ce plan dâ€™Ã©lectrification relÃ¨ve davantage dâ€™une rÃ©action Ã la crise Ã©nergÃ©tique que dâ€™une vÃ©ritable planification de long terme. Or, les Ã©nergies renouvelables constituent un levier clÃ© pour rÃ©duire la dÃ©pendance aux importations, limiter lâ€™exposition aux chocs gÃ©opolitiques et stabiliser les coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie.

La composante citoyenne a, elle aussi, pris conscience depuis quelques annÃ©es de cette rÃ©alitÃ©, comme en atteste leurs investissements en augmentation dans la transition Ã©nergÃ©tique. Ã€ titre dâ€™exemple, 1 milliard dâ€™euros investi dans lâ€™Ã©lectrification des usages peut permettre de financer environ 150 000 vÃ©hicules Ã©lectriques, gÃ©nÃ©rant une Ã©conomie de 15 millions de barils de pÃ©trole sur 10 ans. Â« Lâ€™Ã©lectrification est indispensable, mais elle ne peut rÃ©ussir sans une accÃ©lÃ©ration massive dans le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables. La crise actuelle nous rappelle que la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique repose avant tout sur des choix clairs, structurants et cohÃ©rents de nos gouvernants quant Ã notre orientation Ã©nergÃ©tique sur le long terme Â», prÃ©cise Julien Hostache, prÃ©sident et cofondateur dâ€™Enerfip.