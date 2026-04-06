Appel Ã  manifestation d’intÃ©rÃªt : la SAEM Euralimentaire recherche un tiers investisseur solaire bÃ¢timent GNEW

LancÃ© en 2019 par la MÃ©tropole EuropÃ©enne de Lille, le site Euralimentaire est le site dâ€™excellence de la mÃ©tropole lilloise dÃ©diÃ© Ã la filiÃ¨re alimentaire, aux produits frais, locaux et Ã leur logistique. Il est basÃ© sur lâ€™ancien MIN de Lomme, et dÃ©tient son incubateur/accÃ©lÃ©rateur de projets alimentaires.

Dans le cadre de la construction et de la solarisation du bÃ¢timent agroalimentaire GNEW, la SAEM Euralimentaire lance un appel Ã manifestation d’intÃ©rÃªt pour trouver un partenaire tiers investisseur. Ce partenaire sera en charge de l’implantation des panneaux solaires en toiture, ainsi que de la gestion de la centrale et de la vente de l’Ã©lectricitÃ©. Deux visites sont programmÃ©es pour les candidats intÃ©ressÃ©s les 27 avril et 6 mai prochains.

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