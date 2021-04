Prix Hello Watt du meilleur fournisseur dâ€™Ã©nergie 2021 ! PlanÃ¨te Oui lâ€™emporte pour lâ€™Ã©lectricitÃ© verteâ€¦

Hello Watt lance le premier classement des fournisseurs d’énergie basé sur les (vrais) avis de leurs clients ! Ce palmarès est né d’un constat simple : de plus en plus de prix sont décernés à des acteurs du secteur selon des méthodologies plus ou moins claires. Hello Watt a donc décidé d’organiser un palmarès qui ne laisse pas place au doute puisque ce sont les clients eux-mêmes qui élisent les meilleurs fournisseurs de l’année !

Les lauréats

Planète OUI remporte le prix du meilleur fournisseur d’électricité verte avec la note de 3,8/5

Mega Energie remporte le prix du meilleur fournisseur d’électricité avec la note de 3,9/5

Vattenfall remporte le prix du meilleur fournisseur de gaz et d’électricité avec la note de 3,8/5

La méthodologie

La liste des critères que nous avons pris en compte pour établir ce classement tient en deux mots : les avis des clients.

Au cours de l’année 2020, Hello Watt a récolté des milliers d’avis sur les principaux fournisseurs de gaz et d’électricité. « Pas de casse-tête en perspective, nous récompensons les fournisseurs qui ont obtenu les notes les plus élevées auprès de la communauté des utilisateurs d’Hello Watt entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 » indique le communiqué.

3 prix distincts viennent récompenser les meilleurs :

Le prix du meilleur fournisseur d’électricité verte récompense le fournisseur d’électricité 100 % renouvelable le mieux noté, seuls ceux qui achètent leur énergie et leurs garanties d’origine auprès du même producteur peuvent l’emporter.

Le prix du meilleur fournisseur d’électricité revient au fournisseur d’électricité qui a récolté le plus d’avis positif.

Le prix du meilleur fournisseur de gaz et d’électricité distingue simplement le fournisseur d’énergie qui a le plus séduit nos clients

D’où viennent les avis ?

Ces avis sont laissés par les utilisateurs qui ont recours à aux services pour choisir un nouveau fournisseur d’énergie, ou qui fournissent une facture en guise de justificatif pour noter leur fournisseur. Hello Watt a ainsi la certitude que tous ces avis sont 100 % authentiques !