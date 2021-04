PremiÃ¨re Ã©dition du rapport du Becquerel Institute sur le marchÃ© photovoltaÃ¯que europÃ©en disponible

L’équipe d’experts du Becquerel Institute vient de publier un premier rapport sur le marché photovoltaïque européen. Ce document volontiers exhaustif fournit une analyse parmi les plus détaillées disponibles à ce jour sur les marchés photovoltaïques établis et émergents en Europe. Détails !

L’Institut Becquerel dispose d’un accès direct aux données des marché locaux et régionaux via les liens étroits tissés avec les experts sur le terrain permettant à cette institution du solaire d’atteindre une compréhension intime des développements politiques dans tous les marchés établis et émergents. L’approche globale pour les prévisions du marché PV régional et national fait du rapport de l’Institut Becquet, sur le marché PV européen, l’analyse de marché la plus fiable disponible à ce jour, mais également une référence de planification indispensable pour les acteurs du PV désireux de conduire leur entreprise sur une veille commerciale avancée.

Le rapport comprend environ 100 graphiques et tableaux fournissant des informations détaillées sur la dynamique du marché mondial et national du PV en Europe:

• Expertise régionale et locale sur les marchés clés

• Analyse régionale

• Prévisions de marché dans 33 pays

• Prévisions de marché annuelles et cumulatives au niveau des pays de 2020 à 2025

• Prévisions trimestrielles du marché au niveau mondial de 2020 à 2022

• Données de marché historiques de 2015 à 2020

• Prévisions de segmentation à l’échelle des services publics et sur les toits

• Compétitivité PV et analyse de la technologie PV

• Analyse du cadre juridique de 33 pays

• Facultatif: commandez toutes les données du marché dans le tableau croisé dynamique de la feuille de calcul

• Analyse des tendances politiques et des moteurs du marché

becquerelinstitute.eu/epvmr/