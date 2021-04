NEOEN et Eiffage Energie SystÃ¨mes ont confiÃ© Ã  Schneider Electric la rÃ©alisation dâ€™un poste pour une centrale PV

Schneider Electric, spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, s’est vu confier, suite à un premier partenariat réussi pour la réalisation, en 2016, d’une centrale photovoltaïque, la construction d’un poste électrique d’évacuation d’énergie pour une centrale du même type par NEOEN, premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables.

En 2019, Schneider Electric a ainsi été mandaté par NEOEN pour ce nouveau projet d’envergure marqué par de grosses contraintes techniques et un planning très serré.

Une pente de 14%

Dans le cadre de ce projet mis en œuvre par Eiffage Energie Systèmes, Schneider Electric a fourni le transformateur de puissance, le tableau HTA et du contrôle commande EcoStruxure™ e-PAS (PACIS), et les équipements électriques auxiliaires. De son côté, Eiffage Energie Systèmes a été sollicité pour mener les travaux de génie civil et la construction clé en main de la centrale photovoltaïque attenante. Après avoir mené des études de réalisation et des expertises internes pour la réalisation de l’ensemble des études tous corps d’état (électriques, génie civil, …), les travaux de terrassement ont débuté en décembre 2019. En effet, la première difficulté technique de ce projet était la pente du terrain de 14%, nécessitant un travail de terrassement important pour revenir à une pente acceptable vis-à-vis des tolérances admises pour un poste haute tension.

Surmonter les contraintes

Par la suite, les travaux de génie civil ont pu débuter au premier trimestre 2020 mais ont dû être mis à l’arrêt en raison de la crise sanitaire. Malgré ce contexte, les travaux ont pu redémarrer en avril et le poste a pu être achevé en mai. Grâce aux équipes Schneider Electric, le poste a été mis en service dès juillet avec 14 jours d’avance sur le planning initial et en dépit des contraintes techniques et sanitaires. « Le déploiement du projet s’est fait sur une durée de 8 mois de la réalisation d’études de faisabilité, l’installation des équipements jusqu’à la réalisation des postes haute tension clés en main. Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner NEOEN dans le cadre de cette réalisation. Les contraintes étaient importantes mais les équipes ont su s’organiser pour livrer ce chantier dans un délai relativement court », déclare Nicolas Herrero, Responsable des ventes HTB France chez Schneider Electric.

Encadré

La réalisation en trois points