Prix de l’Ã©nergie : Olga Givernet refuse la facilitÃ© fiscale et dÃ©fend l’Ã©lectrification

Alors que le prix du carburant dÃ©passe aujourdâ€™hui la barre des 2â‚¬ et que la colÃ¨re monte chez les automobilistes, les transporteurs et les professions libÃ©rales, Olga Givernet, ancienne ministre dÃ©lÃ©guÃ©e chargÃ©e de l’Ã‰nergie et dÃ©putÃ©e de lâ€™Ain, appelle Ã ne pas tomber dans la solution de facilitÃ© qui consisterait Ã baisser temporairement les taxes et prÃ©conise Ã une rÃ©ponse sur le long terme.

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Si Olga Givernet reconnaÃ®t la nÃ©cessitÃ© d’une remise Ã plat de la fiscalitÃ© de l’Ã©nergie, elle estime qu’une telle rÃ©forme ne peut pas se conduire dans l’urgence d’une crise dont personne ne connaÃ®t encore la durÃ©e. Elle soutient en revanche la ligne adoptÃ©e par le gouvernement, celle d’aides ciblÃ©es et concentrÃ©es sur les classes moyennes et les indÃ©pendants, plutÃ´t que des chÃ¨ques gÃ©nÃ©ralisÃ©s qui creusent la dette publique sans Ãªtre rÃ©ellement bÃ©nÃ©fiques pour ceux qui en ont le plus besoin.

L’Ã©nergie est devenue une arme

La dÃ©putÃ©e de lâ€™Ain alerte Ã©galement sur la nature profonde de cette crise, qui ne s’arrÃªtera pas avec un cessez-le-feu, parce qu’elle est d’abord le symptÃ´me d’une guerre commerciale dans laquelle l’Ã©nergie est devenue une arme. La France, qui a choisi de ne pas intervenir militairement aux cÃ´tÃ©s des Ã‰tats-Unis, doit en tirer la seule conclusion qui s’impose : accÃ©lÃ©rer sa sortie de la dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles. Par ailleurs, alors que le prix du baril de pÃ©trole est en nette baisse sur les marchÃ©s internationaux, Olga Givernet appelle Ã ce que cette diminution se rÃ©percute concrÃ¨tement et sans dÃ©lai Ã la pompe. Il nâ€™est pas acceptable que les baisses de cours profitent aux seuls intermÃ©diaires sans jamais parvenir jusquâ€™au consommateur final.

Â« On ne sortira pas de cette crise en subventionnant le pÃ©troleÂ Â»

Parmi les mesures concrÃ¨tes Ã dÃ©ployer, la dÃ©putÃ©e propose le prÃªt de vÃ©hicules Ã©lectriques aux personnels dâ€™aide Ã la personne, qui parcourent chaque jour des dizaines de kilomÃ¨tres au service des plus fragiles. Ce dispositif prÃ©sente un double avantage : il permet Ã ces professionnels de sâ€™approprier le vÃ©hicule Ã©lectrique au quotidien, tout en les libÃ©rant de la charge du plein dâ€™essence. De nombreuses collectivitÃ©s territoriales ont dÃ©jÃ mis en place des flottes dâ€™autopartage qui pourraient leur Ãªtre mises Ã disposition. Pour Olga Givernet, ancienne ministre dÃ©lÃ©guÃ©e chargÃ©e de lâ€™Ã‰nergie et dÃ©putÃ©e de lâ€™Ain : Â« On ne sortira pas de cette crise en subventionnant le pÃ©trole. On en sortira en donnant Ã chaque FranÃ§ais les moyens de s’en passer. Le passage Ã lâ€™Ã©lectrique, pour les trajets du quotidien comme pour les professionnels, est une solution viable. C’est ce chemin-lÃ qu’il faut ouvrir Ã tous, pas celui du chÃ¨que permanent. Â»