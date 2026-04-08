La centrale solaire de Saint-Girons a Ã©tÃ© mise en service : un chantier sur mesure pour TotalEnergies

La centrale solaire de Saint-Girons est dÃ©sormais en service sur le site des anciennes papeteries du LÃ©dar, reconverti en un site de production dâ€™Ã©lectricitÃ© d’origine renouvelable. Dâ€™une puissance de 3,2 MWc,Â 5 200 panneaux ont Ã©tÃ© installÃ©s pour produire chaque annÃ©e 4,1 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ©, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de prÃ¨s de 2 700 habitants. L’installation permettra Ã©galement dâ€™Ã©viter plus de 1 000 tonnes de COâ‚‚ par an.

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La rÃ©alisation du projet a nÃ©cessitÃ© des adaptations techniques liÃ©es Ã la configuration du site. Sur une partie du terrain, les structures des panneaux ont Ã©tÃ© installÃ©s sur des longrines en bÃ©ton, permettant dâ€™ancrer solidement lâ€™installation. Lâ€™acheminement du poste de transformation et sa livraison ont reprÃ©sentÃ© un dÃ©fi technique majeur. En raison d’un pont dâ€™accÃ¨s limitÃ© Ã 19 tonnes, les Ã©quipes de TotalEnergies et les sous-traitants locaux ont dÃ» mettre en place une opÃ©ration de levage exceptionnelle pour transporter cet Ã©quipement. GrÃ¢ce Ã l’intervention d’une grue de 800 tonnes, le poste de transformation a pu Ãªtre acheminÃ© en toute sÃ©curitÃ©.

PortÃ©e par la CommunautÃ© de communes Couserans-PyrÃ©nÃ©es et TotalEnergies Renouvelables, cette centrale sâ€™inscrit dans la transition Ã©nergÃ©tique locale et contribue Ã la valorisation dâ€™un ancien site industriel.