Prix de l’Ã©lectricitÃ© 2026 : ce que paieront les entreprises en 2026

Alors que la CRE rassure sur les prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© en 2026 voici ce quâ€™observe concrÃ¨tement Didier Maingault, Directeur gÃ©nÃ©ral associÃ© chez Alliance des Ã‰nergies, cabinet spÃ©cialisÃ© dans les stratÃ©gies dâ€™Ã©nergie globales pour plus de 20 000 clients professionnels.

La rÃ©alitÃ© du terrain

Nos clients reÃ§oivent ou ont dÃ©jÃ signÃ© leurs contrats pour 2026. Selon le moment oÃ¹ ils ont nÃ©gociÃ© en 2025, le prix de rÃ©fÃ©rence utilisÃ© par les fournisseurs a oscillÃ© entre 57 et 75 â‚¬/MWh. ConcrÃ¨tement, Ã§a fait une diffÃ©rence de 18 â‚¬/MWh selon la pÃ©riode d’achat. Pour une PME qui consomme 100 MWh par an, Ã§a reprÃ©sente un Ã©cart de 1 800 â‚¬ sur la facture annuelle, juste Ã cause du timing !

Ce qui change la donne

Le vrai sujet n’est pas le prix de rÃ©fÃ©rence Ã 60 â‚¬/MWh destinÃ© Ã caler le seuil de dÃ©clenchement du dispositif de couverture qui prendra le relais Ã la fin du “filet de sÃ©curitÃ©” ARENH. Nos clients industriels nous disent : “Avant, on savait qu’on avait environ 50% Ã 42 â‚¬/MWh, maintenant on navigue Ã vue”. Cette incertitude les pousse Ã devoir rÃ©Ã©valuer leur stratÃ©gie dâ€™achat et leur politique de risque et Ã tenter de signer au meilleur moment.

Lâ€™info qui compte

Aux conditions actuelles du marchÃ©, la fin de lâ€™ARENH conduira Ã une hausse de 6-7 â‚¬/MWh, soit 600 Ã 700 â‚¬ HT/an pour une PME consommant 100 MWh par an.

La prÃ©diction

La tendance le montre avec une convergence dÃ©sormais des prix vers cette nouvelle valeur de rÃ©fÃ©rence de 60 â‚¬/MWh, alors mÃªme que les prix pour 2026 et 2027 sont en-dessous. On retrouve donc progressivement des valeurs dâ€™avant la crise Ã©nergÃ©tique de 2021-2023. On observe mÃªme une certaine stabilitÃ© des prix, influencÃ©s encore par les Ã©vÃ¨nements gÃ©opolitiques et saisonniers. Mais attention tout de mÃªme, dÃ¨s le 1er incident technique sur les moyens de production oÃ¹ des tensions plus fortes sur les Ã©nergies fossiles, les prix peuvent Ã nouveau sâ€™agiter et prendre plusieurs â‚¬/MWh en quelques jours.