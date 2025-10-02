Humeur : Autoconsommation et souveraineté énergétique de la France par Lia Rochat, CEO d’Archismart Solar

Alors que la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui trace la feuille de route énergétique de la France est toujours en suspens et que le GIEC rappelle l’urgence d’accélérer la transition bas carbone, une proposition de loi visant à restreindre le développement du solaire a récemment été déposée par le Rassemblement National. Or, le photovoltaïque et l’autoconsommation représentent aujourd’hui un levier majeur de décarbonation, de maîtrise des coûts et de souveraineté énergétique. Le point de vue de Lia Rochat, CEO et cofondatrice d’Archismart Solar. Miscellanées !

« À l’heure où la dépendance énergétique pèse lourdement sur notre économie et où le climat impose d’agir vite, réduire le solaire serait un contresens. L’autoconsommation n’est pas une option marginale, c’est un outil stratégique : elle permet aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités de produire et consommer localement leur énergie, de stabiliser leurs coûts et de contribuer à l’équilibre du réseau ».

« Chaque kilowattheure solaire produit localement, c’est moins de CO 2 émis, moins de dépendance aux importations et plus de résilience pour nos territoires. L’autoconsommation individuelle permet à chacun d’avoir un impact réel en termes de diminution des émissions, tandis que l’autoconsommation collective mutualise les ressources, crée de la valeur locale et renforce la solidarité énergétique ».

« Le développement des systèmes distribués et des unités de production renouvelables locales (UNR) est au cœur de la transition énergétique. Le GIEC, dans son Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, souligne que l’intégration de sources renouvelables décentralisées rend les réseaux plus résilients, réduit les pertes et facilite l’accès à l’énergie pour tous. Passer d’un modèle centralisé à une production partagée et distribuée, c’est accélérer la décarbonation tout en construisant un système énergétique plus robuste, plus inclusif et mieux préparé à répondre à la croissance de nos besoins. »

