La transition Ã©nergÃ©tique espagnole portÃ©e par le solaire photovoltaÃ¯que

Et si lâ€™Espagne Ã©tait finalement la bonne Ã©lÃ¨ve de la transition Ã©nergÃ©tique en EuropeÂ ! AttaquÃ©e Ã tort pour un trop plein de production dâ€™EnR aprÃ¨s son black-out du 28 avril causÃ© en fait par une combinaison de surtensions, d’oscillations de frÃ©quence et de dÃ©connexions en chaÃ®ne de plusieurs centrales Ã©lectriques, l’Espagne poursuit et renforce sa transition vers une Ã©nergie propre avec des objectifs ambitieux dans les domaines du solaire, de l’Ã©olien et de l’hydrogÃ¨ne, soutenus par un alignement fort de l’UE et des rÃ©formes nationales. Le pays vise Ã atteindre une production d’Ã©lectricitÃ© renouvelable de 81 % d’ici 2030 et la neutralitÃ© carbone d’ici 2050 dans le cadre de son Plan national en matiÃ¨re d’Ã©nergie et de climat (PNIEC) actualisÃ©.

Dans ce contexte, la capacitÃ© renouvelable cumulÃ©e de l’Espagne devrait atteindre 218,1 GW en 2035, avec un taux de croissance annuel composÃ© (TCAC) de 9,1 % au cours de la pÃ©riode 2024-35. La production d’Ã©nergie renouvelable de l’Espagne devrait passer de 131,2 TWh en 2024 Ã 313,6 TWh en 2035, avec un TCAC de 8,2 %. Le solaire photovoltaÃ¯que restera la force motrice, avec une capacitÃ© passant de 21,5 GW en 2021 Ã 152,8 GW d’ici 2035, tandis que l’Ã©olien terrestre devrait passer de 28,7 GW en 2021 Ã 56,3 GW en 2035.

Â« La mise Ã jour du PNIEC de l’Espagne et des politiques telles que le rÃ©gime Ã©conomique des Ã©nergies renouvelables (REER) et la loi sur le changement climatique et la transition Ã©nergÃ©tique garantissent une forte confiance des investisseurs. Le cadre d’enchÃ¨res concurrentielles dans le cadre des REER et les incitations Ã la production dÃ©centralisÃ©e comme la loi sur l’autoconsommation accÃ©lÃ¨rent le dÃ©ploiement de l’Ã©nergie solaire Ã grande Ã©chelle et sur les toitsÂ Â» commente Mohammed Ziauddin, Power Analyst chez GlobalData. La stratÃ©gie de l’Espagne en matiÃ¨re d’Ã©nergie propre est renforcÃ©e par sa dÃ©pendance limitÃ©e Ã l’Ã©gard du gaz russe et ses importations diversifiÃ©es de GNL, tandis que de nouvelles interconnexions avec la France et le Portugal, notamment le golfe de Gascogne et les projets transpyrÃ©nÃ©ens, amÃ©lioreront la sÃ©curitÃ© de l’approvisionnement et la flexibilitÃ© du rÃ©seau.

Cependant, des dÃ©fis subsistent en ce qui concerne les retards d’autorisation, les restrictions dues aux contraintes de rÃ©seau et les faibles niveaux d’interconnexion transfrontaliÃ¨re qui limitent l’intÃ©gration efficace du marchÃ©. L’expansion rapide du solaire photovoltaÃ¯que en Espagne, le puissant pipeline Ã©olien et le secteur croissant de l’hydrogÃ¨ne vert ouvrent la voie Ã une dÃ©carbonisation Ã long terme. GrÃ¢ce Ã la modernisation du rÃ©seau et aux mises Ã niveau transfrontaliÃ¨res, l’Espagne est en bonne voie pour atteindre ses objectifs Ã l’horizon 2030 et 2050.