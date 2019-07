PressÃ© par la demande croissante de modules haut de gamme, LG Solar augmente la puissance de tous ses modules

Que l’usage soit privé ou professionnel, de plus en plus de consommateurs utilisent des modules haute performance pour produire leur électricité. La tendance est au premium. Pour ce faire et pour accompagner cette tendance, LG annonce l’augmentation des performances de tous ses modules à la fin de l’été. LG augmente la puissance de sa série de modules LG NeON 2 jusqu’à 350-355 Wc (Watt-crête) et livrera par la suite une version du NeON 2 Black atteignant les 340 Wc. Quant au module NeON R, sa puissance s’élève même à 375 Wc.

Les propriétaires bénéficient non seulement de l’augmentation de la puissance des modules, mais aussi de la garantie étendue à 25 ans sur les produits et les performances des séries de modules NeON 2 et NeON R. De plus, LG s’engage à fournir 90 % de la puissance de sortie après 25 ans.

Les consommateurs bénéficient d’une extension des garanties de performance

« La demande de modèles haut de gamme de haute qualité et de haute performance ne cesse d’augmenter », déclare Michael Harre, vice-président du groupe EU Solar Business chez LG Electronics. « De plus en plus de consommateurs attendent des solutions fiables et efficaces. C’est pourquoi ils font confiance aux modules LG. Note expertise se traduit non seulement par l’amélioration des performances de nos modules, mais aussi, par exemple, par l’extension de nos garanties de performance. Afin de renforcer la confiance des utilisateurs et des partenaires, nous continuons à développer nos modules haute performance haut de gamme. »

