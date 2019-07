Appel Ã  propositions ouvert pour faire rimer photovoltaÃ¯que et paysage ! Date limite le 12 aoÃ»t 2019

Photovoltaïque | Formes | Paysages 2019 aura lieu à Marseille le 10 septembre à partir de 13h30 au Palais des congrès et des expositions de Marseille Chanot. Il s’agit de la 8ème édition de cet événement spécial qui se déroule conjointement avec la 36ème édition d’EUPVSEC, organisé par ENEA, l’Institut Becquerel, l’ULB, École Polytechnique de Bruxelles, ETA-Florence et WIP-Munich. Cet événement met en lumière la manière dont architectes, concepteurs, développeurs et chercheurs relèvent le défi de laisser les systèmes photovoltaïques interagir avec les paysages et les bâtiments.

“L’énergie en tant qu’infrastructure paysagère” est le défi de cette édition à Marseille. Les architectes, les développeurs et les chercheurs souhaitant présenter des projets déjà achevés ou en cours, ainsi que des résultats de recherche innovants et des idées doivent postuler, avant le 12 août prochain, en remplissant le formulaire de soumission. Un comité d’experts éminents sélectionnera les propositions à livrer sous forme de présentations orales / visuelles. Toutes les œuvres sélectionnées seront publiées dans les actes de la manifestation. N’hésitez pas à contacter info@pv-landscapes.com pour toutes questions.

