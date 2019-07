Excelia Group: les opportunitÃ©s de la croissance verte dans les territoires fin aoÃ»t Ã  La Rochelle

Pour la 7ème année consécutive, Excelia Group accueillera sur son campus de La Rochelle, l’Université d’été – Énergie, Efficacité Énergétique, Économie d’Énergie et Territoire – d’e5t, sur le thème : les opportunités de la croissance verte dans les territoires. Cet évènement incontournable de la réflexion et de l’action sur la transition énergétique dans les territoires fera le point sur les avancées scientifiques, politiques et économiques et valorisera les initiatives et réalisations dans ce domaine. Il réunira des intervenants prestigieux et engagés sur cette thématique, à l’image de Corinne Lepage, ancienne ministre et députée, Michèle Pappalardo, Rapporteur général Cour des Comptes, Françoise Coutant, Vice-Présidente de la Région Nouvelle Aquitaine, Arnaud Leroy, Président de l’ADEME, Antoine Frerot, PDG de Veolia, Serge Lepeltier, Président d’honneur d’EDEN – Equilibre des Energies, Catherine Leboul-Proust, Directrice stratégie de GRDF…

Seront notamment au programme :

 Le point sur les innovations des énergies traditionnelles, les énergies renouvelables et les nouvelles énergies,

 Le défi du financement pour la transition énergétique et les fonds verts,

 Les nouveaux métiers et l’emploi de la croissance verte,

 Tourisme et mobilité dans les territoires

 Collectivités, habitats, tertiaires : nouvelles approches et nouveaux matériaux

 Remise des trophées de l’Innovation Territoriale…

Fort de son investissement pionnier et des expertises qu’il a développé dans les domaines du développement durable et de la RSE, depuis plus de 20 ans, Excelia Group est partenaire et co-organisateur d’e5t depuis son origine.

Plus d’infos…