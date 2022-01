AMI : Â« Socle numÃ©rique et Emergence de Nouveaux Services EnergÃ©tiques â€“ Proposition et cas dâ€™usages associÃ©s Â»

Le Comité Stratégique de filière des Nouveaux Systèmes Énergétiques lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Socle Numérique et Émergence de Nouveaux Services Energétiques – Propositions et cas d’usage associés ». Celui-ci vise à identifier les projets structurants de la filière Energie-Numérique et ses enjeux, notamment technologiques, et permettra, selon les projets, d’orienter les soutiens publics.

L’Appel à Manifestation a pour objets de :

fédérer la filière « Energie – Numérique » autour d’une vision commune sur la standardisation des données énergétiques et leur disponibilité

encourager l’émergence de projets et de services innovants visant en particulier l’intégration des énergies renouvelables et des usages décarbonés par la démocratisation et l’accessibilité des service énergétiques pour les acteurs locaux publics et privés

contribuer à la décision de lancement d’Appels à Projet portant sur la construction du Socle Numérique d’une part, sur les nouveaux services énergétiques et territoires associés d’autre part puis d’apporter des éléments concrets sur les attentes des offreurs de services et territoires nourrissant la rédaction des cahiers des charges de ces AAP.

systemesenergetiques.org/ami-socle-numerique-et-emergence-de-nouveaux-services-energetiques/