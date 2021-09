Lâ€™Ã©lectromobilitÃ© : Ã©lÃ©ment-clÃ© entre le nouveau monde de lâ€™Ã©nergie et le nouveau monde de la mobilitÃ©

Le rôle de l’électromobilité dans le nouveau monde de l’énergie, l’infrastructure de recharge comme interface entre la mobilité et le réseau électrique ainsi que les perspectives du concept vehicle to grid : tels sont les points forts du Power2Drive Forum qui se tiendra du 6 au 8 octobre au salon professionnel Power2Drive Europe Restart 2021 à Munich. Les acteurs de la transition énergétique dans le secteur des transports s’y rencontreront : fabricants, sous-traitants, revendeurs et start-ups présenteront leurs innovations et de nouveaux modèles commerciaux. Le Power2Drive Forum permet aux participants de rencontrer directement les acteurs influents du secteur.

L’électromobilité et le nouveau monde de l’énergie s’enrichissent mutuellement et favorisent les innovations. Cela renforce la position de l’Allemagne comme pôle économique et contribue à une mobilité durable. Au Power2Drive Forum, les intervenants abordent différents aspects. Des spécialistes de premier plan, notamment des associations d’électromobilité allemandes et européennes, comme la Fédération allemande de l’électromobilité (BEM) et l’Association européenne de développement de la mobilité électrique (AVERE), se penchent par exemple sur les évolutions de la nouvelle mobilité et son couplage au secteur de l’énergie. Les entreprises telles que ChargePoint, Polestar et Webasto prennent aussi la parole sur des sujets comme la production sans impact sur le climat et les solutions de recharge intelligentes pour une exploitation du réseau fiable et efficace. Parkstrom et Netze BW, entre autres, participeront à la session « Elektrofahrzeuge in der neuen Energiewelt » (Les véhicules électriques dans le nouveau monde de l’énergie). The Mobility House, GP Joule et Siemens interviendront dans le cadre de la session « Schlüsselrolle E-Fuhrpark » (Le rôle clé des flottes de véhicules électriques). Grâce à ces sessions spécialisées, le forum a aussi des allures de conférence et se présente comme un rendez-vous pour la formation continue, l’échange de connaissances et le réseautage.

Gros plan sur l’infrastructure de recharge

L’infrastructure de recharge comme interface centrale entre la mobilité et l’énergie est un autre grand axe du Power2Drive Forum. Comme les véhicules électriques avec des batteries plus puissantes et une meilleure autonomie se multiplient, le besoin d’infrastructure de recharge et de bornes de recharge rapide s’accroît. À quoi ressemblent les solutions concrètes ? Quelle est la densité de stations de recharge nécessaire en Europe ? L’engouement pour le high power charging (HPC) n’est-il que passager et la recharge lente plus durable ? La session « Fast Charging vs. Slow Charging » avec AVERE, CharIn (Charging Interface Initiative) et NewMotion apportera des réponses. Concepts de recharge innovants, particularités de la recharge intelligente, forfait de recharge européen ou paiement par smartphone : Martin Schurig, Head of Financial & Enabling Services, Telefonica Germany, entre autres proposera un aperçu général de ces questions lors de la session « Masterplan Ladeinfrastruktur: Technologie und Trends » (Plan directeur de l’infrastructure de recharge : technologie et tendances).

Perspectives du vehicle to grid

Pour que le secteur de la mobilité et du transport réalise tout son potentiel, les véhicules électriques doivent être considérés comme faisant partie de l’ensemble du système énergétique. Les batteries automobiles performantes ne sont pas seulement un moyen de stocker de l’énergie pour les véhicules, elles servent aussi de modules sur le réseau énergétique. Grâce aux véhicules électriques, la transition énergétique dispose de capacités de stockage décentralisées. C’est possible avec les solutions vehicle to grid (V2G), vehicle to home et vehicle to work. Même si les technologies sont de plus en plus sophistiquées, de nombreuses questions se posent : comment intégrer les véhicules électriques et l’infrastructure de recharge à l’exploitation du réseau ? Quels changements peut-on attendre en termes de réglementation technique et fiscale ? Qu’en est-il de la cybersécurité ?

Lors de la session intitulée « Vehicle2Grid as Game Changer of the New Mobility World », Martin Roemheld, Head of e-Mobility Services chez Volkswagen, Christopher Burghardt, directeur Europe chez ChargePoint, et Marcus Fendt, directeur de The Mobility House, discuteront de la manière dont le secteur automobile, le secteur énergétique et le monde politique peuvent faire de la charge bidirectionnelle un succès. Ils seront accompagnés de Dr. Rüdiger Freimann, directeur Recherche et développement d’Erwin Hymer Group qui veut révolutionner les caravanes du constructeur de camping-cars grâce au V2G. Volkswagen a par exemple annoncé développer des fonctions V2G pour les véhicules électriques. La technologie V2G est considérée comme la prochaine étape majeure vers la mobilité durable : elle peut contribuer à décarboner le secteur des transports, assumer les missions de contrôle des charges, mieux intégrer les énergies renouvelables et aussi générer de nouvelles sources de revenus pour les fournisseurs d’énergie et les propriétaires de véhicules électriques.

Le secteur se donne rendez-vous au Power2Drive Europe Restart 2021

Partage des connaissances, innovations produits et réseautage, ainsi que des repères sur le marché dynamique de l’électromobilité, voilà ce que proposent Power2Drive Europe Restart 2021 et le Power2Drive Forum complémentaire – avec des interventions en allemand et en anglais – qui se déroulera du 6 au 8 octobre à la Messe München. Ce salon professionnel présente des solutions de recharge, des véhicules électriques et des services de mobilité. Les fabricants, sous-traitants, installateurs, gestionnaires de flottes et d’énergie, revendeurs et start-ups s’y rencontrent pour nouer des contacts commerciaux. Par ailleurs, le salon reflète l’intégration intelligente de l’électromobilité au sein d’un système d’énergies renouvelables, car il a lieu dans le cadre de la plateforme d’innovation The smarter E Europe en parallèle des salons professionnels Intersolar Europe, ees Europe et EM-Power Europe. L’accent est mis sur les moyens de fédérer intelligemment les filières de l’électricité, de la chaleur et des transports grâce aux énergies renouvelables, à la décentralisation et à la numérisation. Cette année, pour cause de pandémie, la plateforme d’innovation adopte un format resserré sous le nom de The smarter E Europe Restart 2021 et aura lieu du 6 au 8 octobre 2021 à la Messe München. La participation aux forums et à d’autres activités comme l’essai sur route eCar ainsi que l’accès aux salons parallèles sont inclus dans l’entrée au salon.

www.powertodrive.de/messeprogramm