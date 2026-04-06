PrÃ¨s de 511 GW de solaire installÃ©s en 2025 sur la planÃ¨te : le solaire la plus rÃ©siliente des EnR en ce moment de crise

Avec 692 GW dâ€™ajouts de capacitÃ©s renouvelables, lâ€™annÃ©e 2025 marquera un nouveau record en matiÃ¨re de capacitÃ© mondiale installÃ©e, incitant les pays Ã renforcer leur sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã des sources dâ€™Ã©nergie renouvelables nationales. A elle seule, lâ€™Ã©nergie solaire reprÃ©sente plus de 75% des ajouts. Une Ã©videnceÂ !

Â

Selon un nouveau rapport de l’Agence internationale pour les Ã©nergies renouvelables (IRENA), la capacitÃ© totale de production d’Ã©lectricitÃ© renouvelable a atteint 5Â 149 gigawatts (GW) en 2025, aprÃ¨s l’ajout de 692 GW, soit une augmentation annuelle de 15,5 %. Les Statistiques sur les capacitÃ©s renouvelables 2026Â indiquent Ã©galement que les Ã©nergies renouvelables reprÃ©sentent 85,6 % de l’expansion totale, tandis que les Ã©nergies non renouvelables continuent de reprÃ©senter une part plus faible des ajouts.

Â«Â Les pays qui ont investi dans la transition Ã©nergÃ©tique traversent cette crise avec moins de dommages Ã©conomiquesÂ Â»

Les tensions gÃ©opolitiques remettent l’Ã©nergie au centre des prÃ©occupations mondiales. L’escalade des tensions au Moyen-Orient suscite de nouvelles inquiÃ©tudes quant Ã la sÃ©curitÃ© d’approvisionnement et Ã la volatilitÃ© des prix des combustibles fossiles. Dans ce contexte, les Ã©nergies renouvelables gagnent en popularitÃ© afin de bÃ¢tir des systÃ¨mes plus rÃ©silients et moins vulnÃ©rables aux chocs internationaux. Produites localement, peu coÃ»teuses et immÃ©diatement dÃ©ployables, les Ã©nergies renouvelables permettent, en augmentant leur part dans les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques nationaux, de rÃ©duire la dÃ©pendance aux marchÃ©s internationaux des combustibles. Commentant ces conclusions,Â le directeur gÃ©nÃ©ral de l’IRENA, Francesco La Camera,Â a dÃ©clarÃ©Â : Â«Â En cette pÃ©riode d’incertitude, les Ã©nergies renouvelables poursuivent leur expansion avec constance et dÃ©termination. Cela tÃ©moigne non seulement des prÃ©fÃ©rences du marchÃ©, mais aussi, et de faÃ§on incontestable, de la nÃ©cessitÃ© de renforcer la rÃ©silience des Ã©nergies renouvelables. Un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique plus dÃ©centralisÃ©, avec une part croissante d’Ã©nergies renouvelables et un plus grand nombre d’acteurs sur le marchÃ©, est structurellement plus rÃ©silient. Les pays qui ont investi dans la transition Ã©nergÃ©tique traversent cette crise avec moins de dommages Ã©conomiques, car ils renforcent leur sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, leur rÃ©silience et leur compÃ©titivitÃ©.Â Â»

L’Ã©nergie solaire mÃ¨ne la croissance

Ã€ l’instar de l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente, l’Ã©nergie solaire a menÃ© la croissance, reprÃ©sentant 511 GW, soit environ 75 % de l’ajout total de capacitÃ©s renouvelables. L’Ã©nergie Ã©olienne a suivi, ajoutant 159 GW. Ensemble, le solaire et l’Ã©olien ont reprÃ©sentÃ© 96,8 % de toutes les nouvelles capacitÃ©s renouvelables ajoutÃ©es l’an dernier, ce qui reflÃ¨te la plus forte baisse de coÃ»ts parmi toutes les technologies renouvelables. La bioÃ©nergie s’est classÃ©e troisiÃ¨me avec une croissance annuelle de 2,3 %, ajoutant 3,4 GW Ã l’expansion totale des Ã©nergies renouvelables. Le rapport confirme toutefois les disparitÃ©s importantes et persistantes entre les pays et les rÃ©gions. Lâ€™Asie reste en tÃªte avec une contribution de 74,2 % Ã lâ€™ensemble des nouvelles capacitÃ©s renouvelablesÂ ; les 513,3 GW ajoutÃ©s reprÃ©sentent un taux de croissance de 21,6 %. Lâ€™Afrique a enregistrÃ© sa plus forte augmentation de capacitÃ©, de 15,9 %, soit 11,3 GW supplÃ©mentaires, grÃ¢ce notamment Ã lâ€™Ã‰thiopie, lâ€™Afrique du Sud et lâ€™Ã‰gypte. Le Moyen-Orient est une autre rÃ©gion qui a connu sa plus forte croissance annuelle, avec une augmentation de 28,9 %, tirÃ©e par lâ€™Arabie saoudite.

En termes de capacitÃ© mondiale totale, l’Asie conserve sans surprise sa premiÃ¨re place avec 2Â 891 GW de capacitÃ© renouvelable, suivie de l’Europe qui a enregistrÃ© 934 GW. L’AmÃ©rique centrale et les CaraÃ¯bes affichaient la plus faible capacitÃ© renouvelable, avec un total de 21 GW en 2025. Cette disparitÃ© met en Ã©vidence la vulnÃ©rabilitÃ© des Ã©conomies oÃ¹ la part des Ã©nergies renouvelables est faible et souligne l’urgence d’accroÃ®tre cette part pour garantir leur sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique.