PhotovoltaÃ¯que : le DÃ©partement de la DrÃ´me accÃ©lÃ¨re la production dâ€™Ã©nergie solaire sur ses bÃ¢timents

Le DÃ©partement de la DrÃ´me poursuit son plan photovoltaÃ¯que. Ã€ MontÃ©limar, le pÃ´le mÃ©dico-social dâ€™Espoulette illustre cette stratÃ©gie dâ€™Ã©nergie locale. ReportageÂ !

Le DÃ©partement de la DrÃ´me poursuit activement sa transition Ã©nergÃ©tique.

Depuis plusieurs annÃ©es, il dÃ©ploie un plan photovoltaÃ¯que sur lâ€™ensemble de son patrimoine bÃ¢ti.

Le solaire se dÃ©veloppe sur les bÃ¢timents dÃ©partementaux

Aujourdâ€™hui, prÃ¨s de 2,5 MWc de puissance photovoltaÃ¯que sont installÃ©s ou en cours de dÃ©ploiement. Cela reprÃ©sente plus de 12 000 mÂ² de panneaux solaires et une production estimÃ©e Ã 625 000 kWh par an. Les collÃ¨ges constituent les principaux sites dâ€™implantation. En parallÃ¨le, des Ã©quipements sociaux et techniques accueillent aussi ces installations. DÃ©sormais, le DÃ©partement cherche un Ã©quilibre entre revente dâ€™Ã©lectricitÃ© et autoconsommation. Lâ€™objectif est clair : produire localement tout en maÃ®trisant durablement les dÃ©penses Ã©nergÃ©tiques.

Ã€ MontÃ©limar, lâ€™exemple du pÃ´le mÃ©dico-social dâ€™Espoulette

LeÂ 1er avril dernier, Franck Soulignac, prÃ©sident du Conseil dÃ©partemental de la DrÃ´me, et Marielle Figuet, conseillÃ¨re dÃ©partementale dÃ©lÃ©guÃ©e Ã lâ€™enfance, Ã la prÃ©vention et Ã la parentalitÃ©, ont visitÃ© leÂ pÃ´le mÃ©dico-social dâ€™Espoulette Ã MontÃ©limar. Ce site illustre concrÃ¨tement la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique du DÃ©partement. Lâ€™installation photovoltaÃ¯que comprendÂ 136 panneauxÂ pour une puissance totale deÂ 35,36 kWc. Chaque annÃ©e, elle produit entreÂ 33 000 et 35 000 kWh dâ€™Ã©lectricitÃ©, injectÃ©s sur le rÃ©seau national. ConÃ§ue pour durer, lâ€™installation bÃ©nÃ©ficie dâ€™uneÂ garantie de performance sur 25 ansÂ et dâ€™un suivi technique rÃ©gulier. Â«Â Le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que sur notre patrimoine, câ€™est du bon sens : produire une Ã©nergie locale, maÃ®triser nos dÃ©penses publiques et valoriser durablement nos Ã©quipements. Avec ce plan, le DÃ©partement investit utilement, au service des DrÃ´mois et de lâ€™avenir du territoire.Â Â» prÃ©cise Franck Soulignac, PrÃ©sident du Conseil dÃ©partemental de la DrÃ´me.

Une stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique structurÃ©e

Le plan photovoltaÃ¯que dÃ©partemental entre aujourdâ€™hui dans une nouvelle phase de dÃ©ploiement. Plusieurs actions sont engagÃ©es avec lâ€™extension de sites existants, la mise en service de nouveaux projets, une Ã©tude actualisÃ©e du potentiel solaire du patrimoine dÃ©partemental et la relance de marchÃ©s dÃ©diÃ©s pour accÃ©lÃ©rer les futurs Ã©quipements. Cette stratÃ©gie repose sur trois objectifs majeurs Ã savoir rÃ©duire lâ€™empreinte carboneÂ des bÃ¢timents dÃ©partementaux, maÃ®triser les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et bien sÃ»r garantir la qualitÃ© et la sÃ©curitÃ© des installations. Avec ce plan photovoltaÃ¯que, le DÃ©partement valorise son patrimoine tout en contribuant concrÃ¨tement Ã la transition Ã©nergÃ©tique.

EncadrÃ©

Zoom : le pÃ´le mÃ©dico-social dâ€™Espoulette

ImplantÃ© Ã Â MontÃ©limar, le pÃ´le mÃ©dico-social dâ€™Espoulette est un Ã©quipement dÃ©partemental dÃ©diÃ© Ã lâ€™accompagnement social et mÃ©dico-social des habitants.

Ouvert enÂ 2014, il regroupe plusieurs services du DÃ©partement :

action sociale

protection maternelle et infantile

enfance-famille

autonomie

logement

Au total,Â 74 agentsÂ y travaillent et accueillent en moyenneÂ une cinquantaine dâ€™usagers par jour. Ce lieu de proximitÃ© facilite lâ€™accÃ¨s aux droits et permet un accompagnement global des habitants, au plus prÃ¨s des besoins des DrÃ´mois.