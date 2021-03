PrÃ¨s de 19 millions dâ€™euros rÃ©coltÃ©s par Urbasolar grÃ¢ce au financement des citoyens !

Ancré dans les territoires, le groupe Urbasolar a financé 82 centrales photovoltaïques auprès de 4250 investisseurs locaux pour un montant total de 18.7 millions d’€ . Les épargnants n’ont jamais été aussi « verts » que ces derniers mois !

Les français n’ont jamais autant épargné qu’en 2020, année de la COVID oblige, et tous les experts s’accordent à le dire l’épargne restera élevée en 2021. Toutefois cette crise sanitaire a quelque peu modifié les comportements, faisant des placements plus sûrs et plus verts, les plus plébiscités.

Des placements qui ont un sens éthique

Acteur de la transition énergétique, Urbasolar place le financement participatif au cœur de sa stratégie de déploiement des centrales solaires. Le groupe développe et multiplie ce type d’actions afin d’offrir aux citoyens l’opportunité d’investir dans un projet de territoire, œuvrant pour la réduction de l’empreinte carbone par le développement des énergies renouvelables. Convaincu que le choix d’un investissement ne se réduit plus à sa seule rentabilité mais aussi au sens éthique, environnemental qu’il revêt, Urbasolar s’attache à proposer des actifs garantis afin d’assurer aux investisseurs citoyens la garantie d’un placement de proximité sûr et responsable.

Une belle année 2020 !

Pour la seule année 2020, Urbasolar a collecté 7.5 millions d’€ sur 25 projets, concernant des bâtiments logistiques et industriels, des serres photovoltaïques, des ombrières de parking notamment de centres hospitaliers, d’anciennes friches industrielles, dépôt militaire ou encore un ancien site d’exploitation de charbon. Les centrales photovoltaïques sont réparties sur l’ensemble des départements français ainsi que dans les DOM. L’investissement moyen, principalement en capital, s’élève à 4 900€, et est 1.6 fois supérieur au ticket moyen toutes collectes confondues, confirmant ainsi la confiance des citoyens pour les centrales du groupe.

Objectif : multiplier ces levées de fonds

Toutes ces opérations ont été menées au plus proche des projets, ciblant prioritairement les habitants de la commune ou encore le personnel des sociétés partenaires, grâce à des campagnes sur-mesure offrant à chacun la possibilité de s’approprier le projet de centrale solaire. En 2021, Urbasolar a pour objectif de multiplier ces levées de fonds, afin de permettre au plus grand nombre de s’engager dans la transition énergétique, au cœur de son territoire et ce quels que soient ses moyens financiers. De nombreuses collectes sont actuellement en cours sur les plateformes labellisées.