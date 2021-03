LEGENDRE ENERGIE rÃ©alise actuellement une centrale solaire Ã  Miribel (01) pour le promoteur Virtuo

L’entreprise Virtuo Industrial Property, spécialiste de l’immobilier logistique en France et dont le siège social se situe à Paris, a fait appel à LEGENDRE ENERGIE, filiale du GROUPE LEGENDRE, pour équiper la toiture de son nouveau site miribelan d’une centrale solaire en autoconsommation. D’une puissance de 158 kWc et actuellement en cours de construction, cette installation photovoltaïque sera mise en service au cours du printemps 2021.

Un entrepôt logistique de plus de 37 000 m² certifié « BREEAM Very Good »

Situé au Nord-Est de Lyon, à 15 kilomètres de la métropole, sur une ancienne zone industrielle de la ville de Miribel, la future plateforme logistique sera composée de six cellules commerciales et de bureaux qui totaliseront une surface de 37 300 m². Dans le cadre de cette construction, Virtuo Industrial Property, qui compte plus de 500 000 m² de surface d’entrepôt en cours de développement, a souhaité réaliser un projet à la fois parfaitement intégré à son environnement et énergétiquement performant en visant la certification BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Very Good. L’entreprise a ainsi réutilisé le matériel récupéré pendant la période de démolition de l’ancienne zone industrielle pour la construction de la nouvelle plateforme. Une réflexion est également menée sur l’isolation pour optimiser le chauffage des lieux et un travail sur la réutilisation des eaux est entrepris pour limiter l’impact écologique de cet entrepôt. Enfin, des leds seront aussi installées dans les différentes cellules commerciales pour limiter la consommation d’énergie.

La totalité de l’énergie PV produite sera autoconsommée pour les besoins du site

Dans le cadre de cette démarche « verte », l’entreprise Virtuo Industrial Property a, en outre, souhaité équiper la toiture de son entrepôt d’une centrale solaire en autoconsommation et en a confié la réalisation à LEGENDRE ENERGIE. La pose des premiers modules photovoltaïques a eu lieu début mars 2021. « Limiter l’empreinte de nos réalisations s’inscrit dans une démarche d’entreprise responsable qui doit nous conduire vers des bâtiments 100% neutre en carbone. Cette 1 ère collaboration réussie avec LEGENDRE ENERGIE nous permet de tendre vers cet objectif. La réhabilitation d’une friche industrielle nous permet également de ne pas augmenter l’artificialisation des sols et donc de réduire notre impact sur l’environnement. », souligne Grégory Blouin, Président de VIRTUO. D’une puissance de 158 kWc et cumulant près de 500 panneaux photovoltaïques, cette installation en autoconsommation produira 180 mégawattheures chaque année qui seront tous réutilisés pour les besoins énergétiques de la plateforme logistique de l’entreprise Virtuo Industrial Property. Actuellement en cours de réalisation, les équipes LEGENDRE ENERGIE prévoient une mise au service au début du printemps prochain.