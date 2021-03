ARMOR solar power films reconnu pour ses innovations par le Radar de l’Innovation de la Commission europÃ©enne

ARMOR solar power films a été reconnu pour trois de ses innovations par le Radar de l’Innovation, une initiative de la Commission européenne. Ces dernières ont été mises au point dans le cadre du projet OLEDSOLAR, financé par l’Union européenne, visant à développer des procédés de fabrication innovants et des techniques de contrôle en ligne pour l’industrie OLED (LED organique) ainsi que pour celle des films minces et du film photovoltaïque organique (OPV). En améliorant plusieurs procédés industriels OPV, ces avancées technologiques se font le miroir de la grande capacité d’innovation tout au long de chaîne de fabrication d’ARMOR solar power films. Une reconnaissance que de se voir parmi les meilleurs innovateurs financés par l’UE !

ARMOR solar power films a été reconnu pour plusieurs de ses innovations par le Radar de l’Innovation, une initiative de la Commission européenne. Ces dernières ont toutes été développées au sein du projet OLEDSOLAR financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. Elles ont été identifiées comme des innovations en quête d’opportunités de création de valeur et répondant aux besoins des marchés et des clients existants.

Pas une mais trois innovations

ARMOR solar power films n’a pas été reconnu pour une mais bien trois innovations différentes. Réparties sur l’ensemble de la chaîne de fabrication des modules OPV, ces avancées technologiques soulignent la grande capacité d’innovation de l’industriel. Ces nouveaux procédés permettent d’améliorer la découpe des modules OPV free-form à l’aide de lasers CO2. Ils rendent également plus performant la production en bout de ligne (LSC) en permettant la fabrication de modules OPV free-form à partir de films OPV déjà enduits. Enfin, ils ont permis d’aboutir à un nouveau processus de contrôle qualité en chaîne des films minces OPV par transmission LED, une nouveauté développée en collaboration avec TWI Ltd (The Welding Institute, Royaume-Uni).

Le Radar de l’Innovation

Accessible au grand public, le Radar de l’Innovation est une plateforme créée par la Commission européenne visant à identifier les innovations et les innovateurs à fort potentiel ayant préalablement reçu des financements dans le cadre des programmes cadres européens (Horizon 2020, 7ème PCRD…). Il s’appuie sur les informations et les données recueillies par des experts indépendants chargés d’examiner les projets de recherche et d’innovation en cours financés par la Commission européenne. Au cours de leur évaluation, ces derniers s’attachent notamment au potentiel commercial des projets présentés. En outre, cette initiative bénéficie du soutien de 23 États membres de l’Union Européenne. « Nous sommes fiers de voir notre stratégie d’innovation reconnue ici par la Commission européenne. Les équipes

d’ARMOR solar power films travaillent dur pour repousser les limites de la technologie OPV. Être reconnu par l’Innovation Radar comme un innovateur à fort potentiel pour de multiples développements renforce notre engagement pour un accès à l’énergie, partout, pour tous, tout le temps » commente Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR, groupe auquel appartient ARMOR solar power films.

Le projet OLEDSOLAR : vers des procédés de fabrication innovants pour les dispositifs opto-électroniques

Les innovations d’ARMOR solar power films ont été mises au point dans le cadre du projet OLEDSOLAR visant à développer des procédés de fabrication innovants et des techniques de contrôle en ligne pour l’industrie OLED, ainsi que pour celle des films minces et des films OPV. « Nous sommes ravis d’avoir participé à un projet avec pour seul mot d’ordre : l’innovation. Dans ce cadre-là, nous avons apporté de nombreuses améliorations à nos procédés dont notamment le développement du logiciel afférent. Enfin, nous avons co-développé avec TWI Ltd un nouveau procédé de contrôle qualité des modules OPV, un bel exemple de collaboration qui illustre notre stratégie d’open innovation » explique Sebastian Meier, directeur R&D d’ARMOR solar power films en Allemagne.

Le projet OLEDSOLAR a débuté en octobre 2018 et rassemble une équipe multidisciplinaire de 16 organisations européennes de premier plan. Ces dernières collaborent pour créer des processus de fabrication et de contrôle rigoureux et évolutifs, à haut rendement. Ces procédés sont testés à échelle laboratoire avant d’être implémentés sur des lignes de production au stade de prototype ou déjà existantes.