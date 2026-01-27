EDP et Schneider Electric annoncent Ã  Davos un engagement conjoint pour soutenir des projets de transition juste

Ã€ lâ€™occasion de la 56áµ‰ Ã©dition du Forum Ã©conomique mondial (WEF), EDP et Schneider Electric ont prÃ©sentÃ© EDGE Transition, une nouvelle initiative mondiale dâ€™innovation sociale destinÃ©e Ã accompagner les entrepreneurs qui Å“uvrent pour une transition Ã©nergÃ©tique juste, inclusive et durable. EDP Ã©tait reprÃ©sentÃ©e cette annÃ©e par Miguel Stilwell dâ€™Andrade, CEO, et Pedro Vasconcelos, membre du comitÃ© exÃ©cutif.

Dans ce cadre, les deux entreprises ont annoncÃ© leur engagement commun pour soutenir le dÃ©veloppement dâ€™EDGE Transition, actuellement en phase de mobilisation de partenaires. Lâ€™initiative vise Ã accueillir trois nouveaux sponsors afin dâ€™en renforcer la portÃ©e et lâ€™impact Ã lâ€™Ã©chelle mondiale.

Soutenir les entrepreneurs de la transition juste

EDGE Transition a pour mission dâ€™accompagner des entrepreneurs et organisations engagÃ©s dans des domaines clÃ©s :

accÃ¨s Ã une Ã©nergie propre, sÃ»re et abordable ;

amÃ©lioration de lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique ;

formation inclusive et crÃ©ation dâ€™emplois dans lâ€™Ã©nergie ;

protection et restauration de lâ€™environnement.

Lâ€™initiative cible en prioritÃ© des marchÃ©s et communautÃ©s plus vulnÃ©rables, oÃ¹ lâ€™innovation sociale peut gÃ©nÃ©rer un impact positif durable.

Un pont entre innovation sociale, entreprises et investisseurs

Le programme propose une plateforme complÃ¨te de soutien aux porteurs de solutions :

incubation et accÃ©lÃ©ration,

mentorat spÃ©cialisÃ©,

validation technique,

accompagnement en dÃ©veloppement commercial.

Objectif : tester, renforcer et dÃ©ployer leurs solutions, tout en facilitant lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™investissement.

Avec une ambition de rayonnement mondial, EDGE Transition repose sur la collaboration entre multiples acteurs, connectant entrepreneurs sociaux, entreprises de lâ€™Ã©nergie, investisseurs et partenaires stratÃ©giques. Les sponsors sâ€™engagent sur une contribution financiÃ¨re sur trois ans, avec la possibilitÃ© de participer via lâ€™investissement direct, des projets communs ou lâ€™intÃ©gration de solutions innovantes dans leurs chaÃ®nes de valeur.

Un engagement alignÃ© avec la stratÃ©gie dâ€™impact social dâ€™EDP

Lâ€™initiative sâ€™inscrit dans la stratÃ©gie mondiale dâ€™impact social dâ€™EDP, Y.E.S. â€“ You Empower Society, qui prÃ©voit un investissement annuel dâ€™environ 30 millions dâ€™euros jusquâ€™en 2030 pour soutenir plus de 500 projets de responsabilitÃ© sociale dans diverses rÃ©gions. Parmi les programmes phares figure Entama, dÃ©diÃ© au renforcement des Ã©conomies locales, Ã la crÃ©ation dâ€™emplois, Ã la promotion de lâ€™Ã©galitÃ© des chances et au maintien des populations dans les territoires Ã faible densitÃ© au Portugal et en Espagne. Une illustration concrÃ¨te de lâ€™engagement dâ€™EDP pour une transition Ã©nergÃ©tique qui ne laisse personne de cÃ´tÃ©.

EncadrÃ©

Un message fort lancÃ© depuis Davos

La prÃ©sentation dâ€™EDGE Transition au WEF marque la volontÃ© commune dâ€™EDP et de Schneider Electric de contribuer activement au dÃ©bat international sur lâ€™avenir de lâ€™Ã©nergie et sur le rÃ´le clÃ© de lâ€™innovation sociale pour construire une transition globale plus juste, inclusive et durable.