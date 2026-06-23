PremiÃ¨re ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que issue du partenariat entre SeeYouSun, la SEM ASER et Ã‰nergie PartagÃ©e pour une ACC en devenir

En Normandie, la commune de Saint-Vigor-dâ€™Ymonville vient dâ€™inaugurer les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques situÃ©es Ã proximitÃ© de la salle polyvalente Gilbert Le MaÃ®tre conÃ§ues, financÃ©es et rÃ©alisÃ©es par le groupement de trois partenaires : lâ€™opÃ©rateur solaire SeeYouSun, la SEML Axe Seine Energies Renouvelables, outil de dÃ©veloppement et dâ€™investissement des Ã©nergies renouvelables sur le territoire de lâ€™Entente Axe Seine, et le mouvement national des Ã©nergies renouvelables citoyennes Ã‰nergie PartagÃ©e via son outil dâ€™investissement citoyen. DÃ©tails de lâ€™opÃ©rationÂ !

Â« Notre ambition est de donner vie aux premiÃ¨res villes solaires partout en France. Des villes oÃ¹ le soleil nous permet non seulement de produire notre Ã©nergie au niveau local, mais aussi de la partager et dâ€™offrir de nouveaux services aux populations. Pour cela, nous avons besoin de jouer collectif et dâ€™embarquer collectivitÃ©s, entreprises et citoyens dans une mÃªme dynamique ! Â» assure FranÃ§ois GuÃ©rin, prÃ©sident de SeeYouSun. Mises en service fÃ©vrier 2026, les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques produiront chaque annÃ©e prÃ¨s de 190 MWh. Lâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, gÃ©nÃ©rÃ©e au cÅ“ur de Saint-Vigor, est pour le moment revendue au rÃ©seau Ã©lectrique national, mais ce nâ€™est pas lâ€™objectif final. Afin dâ€™en faire bÃ©nÃ©ficier les acteurs locaux, une boucle dâ€™autoconsommation collective et locale devrait Ãªtre mise en place dans les prochaines semaines ou prochains mois. Ces infrastructures sâ€™inscrivent dans une dÃ©marche ambitieuse de solarisation du territoire, qui permettra en outre de protÃ©ger les vÃ©hicules des intempÃ©ries (estivales ou hivernales), les stocks du centre technique entreposÃ©es jusquâ€™Ã prÃ©sent Ã ciel ouvert.

Un projet de solarisation prÃ©figurant un modÃ¨le distribuÃ© et rÃ©parti sur lâ€™Axe Seine

Sur lâ€™Axe Seine, ce partenariat dÃ©veloppe et investit dans une solarisation distribuÃ©e de Paris au Havre, au cÅ“ur des villes et villages sur les zones dÃ©jÃ artificialisÃ©es. Ce sont aujourdâ€™hui prÃ¨s de 3 MWc, rÃ©partis sur lâ€™Axe Seine en une douzaine de sites distincts, dont les travaux sont presque tous terminÃ©s. Lorsquâ€™elles sont installÃ©es sur des ombriÃ¨res de parking, les centrales photovoltaÃ¯ques combinent de nombreux atouts. Elles permettent de valoriser un espace dÃ©jÃ artificialisÃ©, de produire et partager localement une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, mais aussi de rÃ©duire la vitesse de circulation sur les parkings, de protÃ©ger les vÃ©hicules des intempÃ©ries et de la chaleur, dâ€™amÃ©liorer les conditions dâ€™Ã©clairage. Il sâ€™agit dâ€™un service additionnel qui amÃ©liore concrÃ¨tement le cadre de vie des usagers de la salle polyvalente.

Un financement dont une partie est issue de fonds investis par des citoyens

LabellisÃ© Â« Ã‰nergie PartagÃ©e Â», le projet associe les acteurs locaux Ã sa gouvernance, ainsi quâ€™Ã son financement dont une partie est issue de fonds investis par des citoyens : en effet, au nom de ses plus de 7600 actionnaires citoyens, Ã‰nergie PartagÃ©e a investi 120â€¯000 â‚¬ dans la sociÃ©tÃ© qui porte cette sÃ©rie dâ€™ombriÃ¨res, ASER OmbriÃ¨res Express (ASEROE), dont le mouvement citoyen dÃ©tient 15â€¯% du capital, au cÃ´tÃ© de la SEM ASER (34â€¯%) et de See You Sun (51 %). Â«â€¯Lâ€™extension du partenariat historique entre Ã‰nergie PartagÃ©e et See You Sun Ã la SEM ASER permet de faire rayonner davantage encore lâ€™Ã©nergie citoyenne sur le territoire de lâ€™Axe Seine. Lâ€™Ã©nergie des territoires doit appartenir aux personnes qui y vivent. Câ€™est dans cette optique que le Label Ã‰nergie PartagÃ©e intervient, afin de distinguer les projets dâ€™Ã©nergie renouvelable particuliÃ¨rement vertueux pour les territoires et leurs habitants Â» souligne Olivier FranÃ§ois-Martin, responsable dâ€™investissement pour Ã‰nergie PartagÃ©e.

Une boucle dâ€™autoconsommation collective

Par ailleurs, dans une perspective de bÃ©nÃ©ficier au maximum au territoire, lâ€™Ã©lectricitÃ© produite sera repartagÃ©e Ã travers une boucle dâ€™autoconsommation collective, ce mÃ©canisme qui permet au producteur de vendre sa production en circuit court directement aux consommateurs de proximitÃ©. MÃªme si ce prix nâ€™a pas encore Ã©tÃ© Ã©tabli, il sera stable et connu sur toute la durÃ©e des contrats, Â« Ce projet est un trÃ¨s bon exemple des projets que nous voulons dÃ©velopper sur le territoire de la CommunautÃ© Urbaine du Havre avec un accompagnement sur la durÃ©e. Il rÃ©pond de plus Ã une forte attente de la commune dans sa volontÃ© de maÃ®triser son projet dâ€™Ã©nergie renouvelable, en y associant une dÃ©marche locale dâ€™autoconsommation collective. La SEM ASER est fiÃ¨re de lâ€™adÃ©quation trouvÃ©e entre les attentes de la commune et la sÃ©lection des partenaires Â» prÃ©cise Mathieu Dancre, directeur gÃ©nÃ©ral de la SEM ASER.

Â«Â Faire baisser la facture dâ€™Ã©lectricitÃ© de la commune, et ce durablement sur 30 ansÂ Â»

Enfin, les zones vÃ©gÃ©talisÃ©es du parking ont Ã©tÃ© prÃ©servÃ©es et aucun arbre nâ€™a Ã©tÃ© abattu. Lâ€™amÃ©nagement photovoltaÃ¯que a ainsi totalement respectÃ© lâ€™environnement dans lequel il sâ€™inscrivait, traduisant une dÃ©marche volontaire dâ€™Ã©vitement des impacts nÃ©gatifs sur la biodiversitÃ© du site. Sandrine Lemoine, maire de Saint-Vigor-dâ€™Ymonville sâ€™en rÃ©jouit ajoutant que Â« lâ€™installation des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques permet dÃ©sormais de produire une Ã©lectricitÃ© locale et dÃ©carbonÃ©e, avec lâ€™objectif de faire baisser la facture dâ€™Ã©lectricitÃ© de la commune, et ce durablement sur 30 ans. La commune montre lâ€™exemple dâ€™un projet dâ€™Ã©nergie renouvelable simple, rapide, qui pourrait Ãªtre appliquÃ© dans beaucoup de communes du territoire national. Â»

EncadrÃ©

Les chiffres clÃ©s du projet

416 panneaux photovoltaÃ¯ques 800 mÂ² de surface

Puissance installÃ©e : 187 kWc

Production annuelle : 190 MWh, soit 8% de la consommation annuelle des 1150 habitants de la Commune de Saint Vigor dâ€™Ymonville.