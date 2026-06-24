Intersolar bat son plein et prouve quâ€™un approvisionnement Ã©nergÃ©tique renouvelable 24h/24 et 7j/7 est possible

The smarter E Europe 2026 bat son plein dans les halls bondÃ©s de Messe MÃ¼nchen. Pendant trois jours, les organisateurs voient passer plus de 100Â 000Â visiteurs professionnels venus du monde entier. Jusquâ€™au 25 juin, quelque 2800 exposants internationaux prÃ©senteront leurs solutions, applications et modÃ¨les dâ€™affaires au service dâ€™un approvisionnement en Ã©nergie renouvelable 24h/24 et 7j/7. 24/7, le Graal, loin de lâ€™inane 6/7Â ! Visiteâ€¦

Intersolar 2026 intervient Ã une pÃ©riode marquÃ©e par des bouleversements mondiaux historiquesÂ : les crises gÃ©opolitiques et la volatilitÃ© des marchÃ©s des matiÃ¨res premiÃ¨res menacent la stabilitÃ© dâ€™Ã©conomies nationales entiÃ¨res. La dÃ©pendance vis-Ã -vis des importations dâ€™Ã©nergies fossiles compromet la compÃ©titivitÃ© industrielle et pÃ¨se lourdement sur les budgets publics. La crise Ã©nergÃ©tique liÃ©e aux Ã©nergies fossiles de 2022/2023 lâ€™a dÃ©jÃ dÃ©montrÃ© de maniÃ¨re douloureuse, lorsque, rien quâ€™en Allemagne, il a fallu mettre en place des plans de soutien public dâ€™un montant de 187 milliards dâ€™euros. Dans ce contexte, la transformation du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique nâ€™est plus depuis longtemps un simple projet de lutte contre le changement climatique, mais un programme fondamental de modernisation sur les plans industriel, sÃ©curitaire et Ã©conomique.

Â«Â Les EnR sont Ã mÃªme dâ€™assurer notre approvisionnement de maniÃ¨re fiable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7Â Â»

La filiÃ¨re des Ã©nergies renouvelables se mobilise pour rÃ©soudre cette double crise liÃ©e Ã la dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles et au dÃ©rÃ¨glement climatique. Partenaire fiable, elle est prÃªte Ã assurer dans la durÃ©e prospÃ©ritÃ© et compÃ©titivitÃ© grÃ¢ce Ã la souverainetÃ© technologique. Câ€™est ce que dÃ©montrent sans Ã©quivoque les organisateurs et une nouvelle Ã©tude scientifique menÃ©e en marge de lâ€™Ã©vÃ©nement par lâ€™Institut Fraunhofer pour les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques solaires (ISE)Â : un approvisionnement Ã©nergÃ©tique continu, issu de sources renouvelables, fonctionne de maniÃ¨re fiable 24 heures sur 24, protÃ¨ge lâ€™Ã©conomie et les consommateurs contre les risques liÃ©s aux coÃ»ts et stimule la croissance Ã©conomique. Le message de cette inauguration est clairÂ : le nouveau monde de lâ€™Ã©nergie est prÃªt, sa rentabilitÃ© est avÃ©rÃ©e, la filiÃ¨re va de lâ€™avant avec assurance. De lâ€™Ã©nergie solaire et du stockage Ã la mobilitÃ© Ã©lectrique en passant par la digitalisation des infrastructures du rÃ©seau, les filiÃ¨res font front commun et sâ€™expriment dâ€™une seule voix. Markus ElsÃ¤sser, directeur de Solar Promotion GmbH, analyse cette Ã©volutionÂ : Â«Â Les Ã©nergies Ã©olienne et photovoltaÃ¯que constituent depuis longtemps le socle solide de notre systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. Sur The smarter E Europe, nous dÃ©montrons trÃ¨s concrÃ¨tement que les Ã©nergies renouvelables sont Ã mÃªme dâ€™assurer notre approvisionnement de maniÃ¨re fiable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous crÃ©ons ainsi un systÃ¨me plus rÃ©silient qui minimise les risques gÃ©opolitiques et renforce durablement la sÃ©curitÃ© nationale.Â Â»

Cette transition renforce la rÃ©silience gÃ©opolitique

Lâ€™Ã©tude commandÃ©e par les organisateurs Â«Â Cost-Optimal Transformation of the German Energy System by 2045Â Â» Ã©taye scientifiquement cette voie et propose un modÃ¨le pour les pays industrialisÃ©s modernes en prenant lâ€™Allemagne comme exemple. Charlotte Senkpiel, Senior Scientist au Fraunhofer ISE, dissipe les inquiÃ©tudes concernant la stabilitÃ©Â : Â«Â Nos donnÃ©es montrent que le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique fonctionne avec fiabilitÃ©, mÃªme sâ€™il est alimentÃ© exclusivement par les Ã©nergies renouvelables. PhotovoltaÃ¯que et Ã©olien se complÃ¨tent idÃ©alement. Un rÃ©seau intelligent, composÃ© dâ€™une agrÃ©gation de sous-rÃ©seaux, de systÃ¨mes de stockage Ã batterie dÃ©centralisÃ©s, de centrales Ã©lectriques pilotables fonctionnant aux gaz dÃ©carbonÃ©s et dâ€™un dispositif de flexibilisation de la demande, compense parfaitement les variations liÃ©es aux conditions mÃ©tÃ©orologiques.Â Â» En outre, cette transition renforce la rÃ©silience gÃ©opolitique. Les sources Ã©nergÃ©tiques locales permettent de rÃ©duire les besoins dâ€™importation de combustibles fossiles, de lâ€™ordre de 80Â pour cent rien quâ€™en Allemagne. Cette rÃ©duction des besoins dâ€™importation protÃ¨ge les Ã©conomies nationales contre les risques financiers extrÃªmes, comme lâ€™a mis en Ã©vidence la crise Ã©nergÃ©tique europÃ©enne de 2022/23, qui a nÃ©cessitÃ© des plans de soutien public se chiffrant en milliards. Des millions dâ€™installations solaires dÃ©centralisÃ©es, de parcs Ã©oliens et de batteries diminuent par ailleurs le risque dâ€™attaques ciblÃ©es contre les grandes centrales Ã©lectriques centralisÃ©es et stabilisent les infrastructures critiques.

Avantages Ã©conomiquesÂ : prospÃ©ritÃ© et stabilitÃ© des prix

Dâ€™un point de vue Ã©conomique, cette transition est la dÃ©cision la plus rationnelle. Christoph Kost, directeur du dÃ©partement Analyse des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques Ã lâ€™Institut Fraunhofer ISE, explique les avantages Ã©conomiquesÂ : Â«Â Les coÃ»ts dâ€™Ã©vitement, qui sâ€™Ã©lÃ¨vent Ã un peu moins de 210 euros par tonne de CO2, sont bien infÃ©rieurs aux coÃ»ts des consÃ©quences climatiques, que lâ€™Agence fÃ©dÃ©rale allemande de lâ€™environnement estime Ã 880 euros par tonne au maximum.Â Â» Les surcoÃ»ts liÃ©s Ã la transition â€“ sans tenir compte des investissements de remplacement â€“ sâ€™Ã©lÃ¨veront, par rapport au systÃ¨me actuel, Ã environ 54 milliards dâ€™euros par an en moyenne au cours des 25 prochaines annÃ©es, soit un total cumulÃ© de 1,3 billion dâ€™euros. Ã€ long terme, cependant, le systÃ¨me fonctionnera durablement de maniÃ¨re neutre en termes de coÃ»ts. GrÃ¢ce aux millions dâ€™acteurs dÃ©centralisÃ©s et Ã une dÃ©pendance dÃ©croissante vis-Ã -vis des importations, il sera possible dâ€™amortir efficacement la volatilitÃ© des prix des matiÃ¨res premiÃ¨res ainsi que les futurs coÃ»ts des impacts climatiques. Il en rÃ©sultera alors un systÃ¨me stable et Ã©conomique.