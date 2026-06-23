Performance, rÃ©silience et diversification : REDEN inaugure sa premiÃ¨re serre agrivoltaÃ¯que en Maine-et-Loire

REDEN, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que et acteur engagÃ© dans les transitions agricoles, a inaugurÃ© en ce dÃ©but dâ€™Ã©tÃ©, aux cÃ´tÃ©s de lâ€™EARL Lallaouret, une serre agrivoltaÃ¯que situÃ©e Ã ChenillÃ©-ChampteussÃ©, dans le Maine-et-Loire. Ce projet marque une Ã©tape importante dans le dÃ©ploiement des solutions agrivoltaÃ¯ques de REDEN dans le Centre-Ouest de la France.

DÃ©veloppÃ©e sur une surface de 3,95 hectares, la serre combine production agricole et production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable. Dâ€™une puissance installÃ©e de 4,6 MWc, lâ€™installation photovoltaÃ¯que permet de produire 5 600 MWh/an dâ€™Ã©lectricitÃ© locale, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de 2 700 habitants.

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Un outil au service de la performance agricole

ConÃ§ue pour rÃ©pondre aux besoins de lâ€™exploitation de HervÃ© Lallaouret, cette serre agrivoltaÃ¯que permet dâ€™optimiser les conditions de culture tout en sÃ©curisant les rendements face aux alÃ©as climatiques. Elle accueille aujourdâ€™hui une production maraÃ®chÃ¨re diversifiÃ©e comprenant notamment radis, salades, cÃ©leris, blettes, carottes, haricots, pommes de terre, fÃ¨ves, poivrons, melons et pastÃ¨ques. Au-delÃ de la diversification des cultures, le dispositif offre un allongement significatif des pÃ©riodes de production, favorisant le dÃ©veloppement de circuits courts et la vente directe sur les marchÃ©s rÃ©gionaux. VÃ©ritable abri climatique, la serre optimise Ã©galement le confort de travail des salariÃ©s.

Â« Cette serre est un vÃ©ritable levier pour mon exploitation. Elle me permet de mieux piloter lâ€™Ã©quilibre agronomique, dâ€™allonger les cycles avec une production annuelle, et de proposer une offre plus large sur les marchÃ©s pour rÃ©pondre aux demandes des consommateurs Â», explique HervÃ© Lallaouret, exploitant agricole. Â« Câ€™est un outil structurant pour lâ€™avenir de mon activitÃ©. Â»

Un modÃ¨le reproductible au cÅ“ur des territoires

Â« Ce projet illustre concrÃ¨tement la capacitÃ© de lâ€™agrivoltaÃ¯sme Ã concilier production agricole et production dâ€™Ã©nergie, dans une logique de co-bÃ©nÃ©fices Â», explique Vincent Larribe, Directeur DÃ©veloppement France de REDEN. Â« Il sâ€™inscrit pleinement dans notre ambition dâ€™accompagner durablement les exploitants face aux dÃ©fis climatiques et Ã©conomiques. Â» DÃ©veloppÃ© en partenariat Ã©troit avec lâ€™exploitant, ce projet sâ€™inscrit dans lâ€™approche de REDEN visant Ã concevoir des solutions sur mesure, adaptÃ©es aux besoins spÃ©cifiques des agriculteurs et aux rÃ©alitÃ©s locales. DÃ©jÃ en production, la serre dÃ©montre la pertinence de lâ€™agrivoltaÃ¯sme comme levier de performance et de rÃ©silience pour les exploitations agricoles, ouvrant ainsi la voie Ã de nouveaux projets sur le territoire.